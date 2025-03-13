Ουκρανία: Εντολή εκκένωσης οικισμών κοντά στα σύνορα με τη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ

Οι ουκρανικές αρχές έδωσαν σήμερα εντολή για την εκκένωση οκτώ οικισμών στην περιφέρεια Σούμι οι οποίοι βρίσκονται κοντά στα σύνορα με τη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, όπου τις τελευταίες ημέρες τα στρατεύματα της Μόσχας έχουν υποχρεώσει τις ουκρανικές δυνάμεις να υποχωρήσουν.

«Λόγω της επιδείνωσης της επιχειρησιακής κατάστασης στην περιοχή και των συνεχών βομβαρδισμών, αποφασίστηκε σήμερα (…) η υποχρεωτική εκκένωση οκτώ οικισμών» στην ουκρανική περιφέρεια Σούμι, σύμφωνα με ανάρτηση της στρατιωτικής διοίκησης στο Facebook.

Ουκρανικές δυνάμεις εισέβαλαν αιφνιδιαστικά τον περασμένο Αύγουστο στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, καταλαμβάνοντας ένα τμήμα της. Το Κίεβο θεωρούσε πως η Μόσχα θα κινητοποιούσε στρατιώτες από το μέτωπο της ανατολικής Ουκρανίας, ευελπιστώντας επίσης πως ενδεχομένως θα αποκτούσε ένα ισχυρό διαπραγματευτικό ατού σε μελλοντικές ειρηνευτικές συνομιλίες.

Ύστερα από μήνες συγκρούσεων, ο ρωσικός στρατός απελευθέρωσε το μεγαλύτερο τμήμα των εδαφών που έλεγχαν τα ουκρανικά στρατεύματα, υποχρεώνοντάς τα να υποχωρήσουν. Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας, ο στρατηγός Βαλέρι Γκεράσιμοφ, διαβεβαίωσε χθες ότι τα στρατεύματά του έχουν απελευθερώσει «πάνω από το 86%» των εδαφών που είχαν καταλάβει προσωρινά ουκρανικές δυνάμεις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

