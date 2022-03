Το ενδεχόμενο επιβολής νέων κυρώσεων, αυτή τη φορά στο ρωσικό προμηθευτή ουρανίου Rosatom, εξετάζει η κυβέρνηση Μπάιντεν σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του πρακτορείου ειδήσεων Bloomberg.

Όπως τονίζει στο Twitter ο δημοσιογράφος Άρι Νάτερ, στην περίπτωση αυτή, οι κυρώσεις θα έχουν «τεράστιες επιπτώσεις για τις εγχώριες επιχειρήσεις εξόρυξης ουρανίου και πυρηνικής ενέργειας».

Πάντως, ο δημοσιογράφος του Bloomberg διευκρινίζει ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη καμία απόφαση.

Σημειώνεται ότι οι κυρώσεις που έχουν επιβάλλει οι ΗΠΑ, και η Δύση γενικότερα, έχουν ήδη καταφέρει σοβαρό πλήγμα στη ρωσική οικονομία.



SCOOP: The Biden administration is considering sanctioning Russian uranium supplier Rosatom.

Huge implications for domestic uranium mining and nuclear power operators.

No decision has been made yet.



Story on @TheTerminal w @Nickwadhams, @nwadhams, @SalehaMohsin, @willwwade