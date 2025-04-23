Λαβρόφ: Σύντομα νέος γύρος συνομιλιών ΗΠΑ-Ρωσίας

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, επιβεβαίωσε ότι αναμένεται να πραγματοποιηθεί «σύντομα» ακόμη ένας γύρος συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών, χωρίς όμως να προσδιορίσει την ακριβή ημερομηνία.

Μεταξύ άλλων, μιλώντας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, μετά την επίσκεψή του στο Ουζμπεκιστάν, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών αναφερόμενος στην κατάσταση στο Αφγανιστάν, επέκρινε τις δυτικές χώρες για την απόπειρά τους να επιβάλλουν εκ νέου την παρουσία τους στη χώρα μετά την άνοδο των Ταλιμπάν στην εξουσία.

Προειδοποίησε επίσης ενάντια στην επιστροφή της στρατιωτικής υποδομής του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν, χαρακτηρίζοντας τέτοιες κινήσεις ως δυνητικά επικίνδυνες: «Τέτοιες απόπειρες θα δημιουργήσουν μια νέα ωρολογιακή βόμβα, η οποία ίσως έχει κοντό φυτίλι». Ο Λαβρόφ πρόσθεσε ότι ο έλεγχος της Καμπούλ από τους Ταλιμπάν είναι «μια πραγματικότητα που πρέπει να αναγνωριστεί προκειμένου να ακολουθηθεί μια πραγματιστική πολιτική, απαλλαγμένη από ιδεολογίες».

Παράλληλα, ο Λαβρόφ επανέλαβε την αντίθεση της Ρωσίας σε αυτό που χαρακτήρισε ως προσπάθειες της Δύσης να επιβάλει κυριαρχία στην Κεντρική Ασία. «Αντιτιθέμεθα σθεναρά στην πολιτικοποίηση των διαδικασιών συνεργασίας και στην εισαγωγή ιδεολογικών στοιχείων που σχετίζονται με τις προσπάθειες μιας ή άλλης ομάδας χωρών να επιβληθούν σε αυτήν ή και σε άλλες γεωπολιτικές περιοχές», δήλωσε.

Ανακοίνωσε επίσης ότι η σύνοδος κορυφής Ρωσίας–Κεντρικής Ασίας έχει προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών (CIS) στην Ντουσάνμπε.



