Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο παρουσίασε την Τρίτη το πρώτο στάδιο ενός μεγάλου σχεδίου για την αναδιοργάνωση του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, το οποίο περιλαμβάνει την κατάργηση 132 εσωτερικών υπηρεσιών, τη μείωση περίπου 700 θέσεων εργασίας στην Ουάσιγκτον και το κλείσιμο γραφείων που ασχολούνται με εγκλήματα πολέμου και παγκόσμιες συγκρούσεις, σύμφωνα με το CNN, που επικαλείται υπηρεσιακά έγγραφα.

Το Υπουργείο Εξωτερικών υποστηρίζει ότι οι αλλαγές είναι απαραίτητες για να διατηρηθεί η αποτελεσματικότητα και η συνάφειά του, με έναν ανώτερο αξιωματούχο να χαρακτηρίζει το υφιστάμενο οργανόγραμμα του υπουργείου «φουσκωμένο» και να υποστηρίζει ότι έχει προκαλέσει «αρνητικές επιπτώσεις στην εξωτερική πολιτική και τη συνάφεια του Υπουργείου».

Ο ίδιος αξιωματούχος δήλωσε ότι οι αλλαγές δεν θα οδηγήσουν σε άμεσες απολύσεις, αλλά έδωσε το στίγμα ότι αξιωματούχοι θα χάσουν τις θέσεις τους. Στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης, αναμένεται να καταργηθούν 700 θέσεις στα κεντρικά γραφεία του υπουργείου στην Ουάσιγκτον, σύμφωνα με τον αξιωματούχο.

Εσωτερικό ενημερωτικό σημείωμα του Υπουργείου Εξωτερικών που περιήλθε στην κατοχή του CNN αναφέρει ότι «στο πλαίσιο του σχεδίου, οι Υφυπουργοί θα καταθέσουν επίσης σχέδιο για τη μείωση του προσωπικού στα εγχώρια γραφεία κατά 15%, σύμφωνα με την Προεδρική Πρωτοβουλία Βελτιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού».

Το σχέδιο αναδιοργάνωσης που αποκαλύφθηκε την Τρίτη δεν περιλαμβάνει λεπτομερή στοιχεία. Ο ανώτερος αξιωματούχος του Υπουργείου Εξωτερικών την περιέγραψε αντίθετα ως έναν «οδικό χάρτη». Σύμφωνα με υπόμνημα που απέστειλε την Τρίτη στους υπαλλήλους ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Κρίστοφερ Λαντάου, οι υφυπουργοί Εξωτερικών έχουν λάβει εντολή να αναπτύξουν σχέδια εντός 30 ημερών, ώστε η ηγεσία να μπορέσει να εφαρμόσει τις αλλαγές μέχρι την 1η Ιουλίου.

Στόχος είναι το Υπουργείο να αναδιοργανωθεί με τρόπο που να «ευθυγραμμίζεται δομικά» με αυτά που θέλει να επιτύχει η κυβέρνηση, σύμφωνα με τον αξιωματούχο. Οι αλλαγές θα μειώσουν τον αριθμό των γραφείων στην κεντρική διοίκηση του Υπουργείου από 734 σε 602 , δηλαδή κατά 22%. Επιπλέον, 137 γραφεία θα μεταφερθούν «σε άλλη τοποθεσία εντός του Υπουργείου για την αύξηση της αποδοτικότητας», σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα.

«Σήμερα είναι η μέρα. Υπό την ηγεσία του @POTUS και με δική μου εντολή, ανατρέπουμε δεκαετίες τεράστιας γραφειοκρατίας στο Υπουργείο Εξωτερικών. Αυτές οι σαρωτικές αλλαγές θα ενδυναμώσουν τους ταλαντούχους διπλωμάτες μας να θέσουν την Αμερική και τους Αμερικανούς σε προτεραιότητα», έγραψε ο Ρούμπιο στην πλατφόρμα X.

Το σχέδιο αναδιοργάνωσης εστιάζει αρχικά στις εγχώριες υπηρεσίες. Η πρόταση έχει σχεδιαστεί από τις πρώτες ημέρες της κυβέρνησης Τραμπ εντός του Υπουργείου Εξωτερικών.

«Το DOGE δεν ήταν υπεύθυνο για αυτό», δήλωσε την Τρίτη η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Τάμι Μπρους, αναφερόμενη στο Department of Government Efficiency, την Υπηρεσία για την Κυβερνητική Αποτελεσματικότητα της οποίας ηγείται ο Ίλον Μασκ και έχει προχωρήσει σε μαζικές περικοπές σε ολόκληρη την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Οι αλλαγές αυτές δεν αποτελούν τις μόνες που αναμένεται να γίνουν στο Υπουργείο — ιδιαίτερα όσον αφορά τις θέσεις στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με εσωτερικό υπόμνημα συχνών ερωτήσεων (FAQ), «δεν έχουν κλείσει πρεσβείες, προξενεία ή άλλες διπλωματικές αποστολές στο εξωτερικό αυτή τη στιγμή».

Οι φήμες γύρω από τις προτεινόμενες αλλαγές είχαν προκαλέσει φόβο και ανησυχία στο προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών, ιδίως μετά τις δραματικές κινήσεις για το κλείσιμο της Αμερικανικής Υπηρεσίας Διεθνούς Ανάπτυξης (USAID). Η αναδιοργάνωση του Υπουργείου Εξωτερικών είναι ξεχωριστή διαδικασία, αλλά, όπως αναφέρεται στο υπόμνημα, είναι «ιδιαίτερα συμπληρωματική» με τις εργασίες για την ενσωμάτωση της USAID στο Υπουργείο Εξωτερικών.

Παρόλα αυτά, ένα προτεινόμενο νέο οργανόγραμμα που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Εξωτερικών, καθώς και το εσωτερικό ενημερωτικό σημείωμα, περιγράφουν ευρείες αλλαγές στη διπλωματική υπηρεσία των ΗΠΑ. Καταργείται η θέση του Υφυπουργού Εξωτερικών για την Πολιτική Ασφάλεια, τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, καθώς και το Γραφείο για την Παγκόσμια Ποινική Δικαιοσύνη και η Υπηρεσία για τις Συγκρούσεις και τις Επιχειρήσεις Σταθεροποίησης.

Τα γραφεία που επικεντρώνονται σε θέματα προσφύγων, θρησκευτικής ελευθερίας και καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων εντάσσονται πλέον στο Γραφείο του Συντονιστή για την Ξένη Βοήθεια και τις Ανθρωπιστικές Υποθέσεις. Το οργανόγραμμα δείχνει επίσης τη δημιουργία μιας νέας θέσης: Υφυπουργός για τις Αναδυόμενες Απειλές.

«Κάθε ένα από τα γεωγραφικά τμήματα θα δημιουργήσει ένα Γραφείο Βοήθειας που θα συντονίζει την παροχή βοήθειας για το συγκεκριμένο τμήμα», αναφέρει το ενημερωτικό σημείωμα, αντικατοπτρίζοντας το επικείμενο κλείσιμο της USAID.

Ο ανώτερος αξιωματούχος του Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι το Κογκρέσο έχει ενημερωθεί για τις σχεδιαζόμενες αλλαγές στον οργανισμό. Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μπράιαν Μαστ, επικρότησε την προτεινόμενη αναδιοργάνωση, δηλώνοντας ότι θα κάνει το Υπουργείο Εξωτερικών «πιο ευέλικτο και πιο αποτελεσματικό και θα διασφαλίσει ότι κάθε δολάριο και κάθε διπλωμάτης θα υπηρετεί πρώτα την Αμερική».

Η Γερουσιαστής Τζιν Σαχίν, κορυφαίο στέλεχος των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, τόνισε ότι «οποιεσδήποτε αλλαγές στο Υπουργείο Εξωτερικών και την USAID πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά ως προς το πραγματικό κόστος τους για την αμερικανική ασφάλεια και ηγεσία».

«Όταν η Αμερική υποχωρεί — όπως συνέβη υπό τον Πρόεδρο Τραμπ — η Κίνα και η Ρωσία καλύπτουν το κενό. Ένα ισχυρό και έτοιμο για δράση Υπουργείο Εξωτερικών προωθεί τα συμφέροντα εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ, ανοίγει νέες αγορές για Αμερικανούς εργαζόμενους και επιχειρήσεις και προάγει την παγκόσμια ειρήνη και σταθερότητα», ανέφερε σε δήλωσή της. «Μένει να φανεί κατά πόσο οι τελευταίες προτάσεις της κυβέρνησης θα επιτύχουν αυτόν τον στόχο».





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.