Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, μπορεί να προκύψει ουσιαστικό πρόβλημα με τους καρδινάλιους που θα λάβουν μέρος στο κονκλάβιο, με το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι.

Πιο αναλυτικά, η διαπίστωση αυτή οφείλεται στο ότι το Σύνταγμα του Βατικανού φέρεται να προβλέπει, ως ανώτατο όριο συμμετεχόντων στο κάθε κονκλάβιο που πραγματοποιείται στην Καπέλα Σιξτίνα, 120 καρδινάλιους. Στην φάση αυτή, όμως, οι έχοντες δικαίωμα ψήφου, είναι 134.

Δεν υπάρχει, σε καμία περίπτωση, δυνατότητα αποκλεισμού μέρους των υψηλόβαθμων κληρικών και δεν επιτρέπεται να πραγματοποιηθεί κλήρωση. Η μόνη διέξοδος, σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, είναι να μπορέσει να αλλάξει -μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα- το Αποστολικό Σύνταγμα της Αγίας Έδρας, με αύξηση τoυ αριθμού των υποψηφίων και συνάμα εκλεκτόρων.

Δεδομένου του θανάτου του ποντίφικα, η μόνη διέξοδος φαίνεται να είναι μια απόφαση του Συμβουλίου των Καρδιναλίων (το οποίο ασκεί, προσωρινά, την εξουσία στο Βατικανό), ώστε να ξεπεραστεί το συγκεκριμένο εμπόδιο. Διαφορετικά, η όποια εκλογή του νέου αρχηγού της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας θα μπορούσε ακόμη και να θεωρηθεί άκυρη.

