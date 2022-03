Περισσότεροι από 2.000 άμαχοι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία η οποία ξεκίνησε την περασμένη Πέμπτη, αναφέρει σε δημοσίευμα του Reuters.

To πρακτορείο από την πλευρά του επικαλείται την ανακοίνωση της Υπηρεσίας Εκτάκτων Αναγκών.

«Ήδη για περισσότερες από 160 ώρες η Ουκρανία και σύσσωμος ο ουκρανικός λαός αντιστέκονται στην δόλια και κυνική επίθεση της Ρωσίας και της Λευκορωσίας, ενώ κάθε ώρα που περνάει είναι ζωές που χάνονται, των παιδιών μας , των γυναικών και των δυνάμεων άμυνας» αναφέρεται στην ανακοίνωση. Παράλληλα επισημαίνεται ότι στο διάστημα των επτά ημερών του πολέμου, «η Ρωσία κατέστρεψε εκατοντάδες μεταφορικά μέσα, υποδομές, κατοικίες, νοσοκομεία και παιδικούς σταθμούς και ήδη έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 2.000 Ουκρανοί πολίτες χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι υπηρετούντες στις δυνάμεις άμυνας».

«Σήμερα οι βασικές προσπάθειες των διασωστών στοχεύουν στην διάσωση ανθρώπων. Καταφέραμε να κρατήσουμε στην ζωή περισσότερους από 150 πολίτες, να εξαλείψουμε περισσότερες από 400 πυρκαγιές που προκλήθηκαν από τα εχθρικά πυρά και να απομακρύνουμε περισσότερους από 500 ανθρώπους από τα σημεία αυτά. Οι πυροτεχνουργοί εξουδετέρωσαν 416 εκρηκτικούς μηχανισμούς», επισημαίνει στην ανακοίνωσή της η Υπηρεσία Εκτάκτων Καταστάσεων της Ουκρανίας. Επίσης αναφέρεται ότι κατά την τέλεση των καθηκόντων τους, σκοτώθηκαν 10 διασώστες και 13 τραυματίσθηκαν.

