Σε μια εκτός ελέγχου ομιλία προχώρησε ο Βλαντιμίρ Πούτιν προς τον ρωσικό λαό και τη Δύση την Τετάρτη.

Ο ρώσος πρόεδρος μίλησε για «προδότες και μπάσταρδους» ενώ έκανε λόγο για «αυτοκάθαρση της κοινωνίας», καθώς χιλιάδες πολιτών έχουν εγκαταλείψει τη χώρα υπό τον φόβο επιστράτευσης ή σοβαρής οικονομικής κρίσης στη Ρωσία.

Αυστηρή προειδοποίηση

Κατά την ομιλία του, όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα Business Insider, υποστήριξε ότι η Ρωσία θα πρέπει να υποβληθεί σε «αυτοκάθαρση της κοινωνίας» για να απαλλαγεί από τους «μπάσταρδους και τους προδότες».

Ο Πούτιν είπε ότι η Δύση προσπαθεί να διχάσει τη Ρωσία και να προκαλέσει εμφύλια αντιπαράθεση με τη βοήθεια της «πέμπτης φάλαγγάς» της. «Και υπάρχει ένας στόχος, η καταστροφή της Ρωσίας» ισχυρίστηκε, προσθέτοντας ότι η Ρωσία θα αποκρούσει τέτοιες προσπάθειες.

«Είμαι πεπεισμένος ότι αυτή η φυσική και αναγκαία αυτοκάθαρση της κοινωνίας μόνο θα ενισχύσει τη χώρα μας, την αλληλεγγύη, τη συνοχή και την ετοιμότητά μας να αντιμετωπίσουμε κάθε πρόκληση».

Όπως τόνισε, κάθε λαός, ειδικά ο ρωσικός, «είναι σε θέση να διακρίνει τους αληθινούς πατριώτες από τους μπάσταρδους και τους προδότες και θα τους φτύσει».

Ο τόνος των δηλώσεων ήταν πρωτοφανής ακόμη και για τον Πούτιν, ο οποίος εδώ και χρόνια καταπνίγει τους εγχώριους αντιπάλους και εξαπολύει μύδρους κατά της Δύσης.

Μετά την εισβολή στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου, η έκφραση διαφωνιών στη Ρωσία έχει γίνει ακόμη πιο επικίνδυνη. Νόμος που ψηφίστηκε στις 4 Μαρτίου καθιστά παράνομες τις δημόσιες ενέργειες που αποσκοπούν στην «απαξίωση» του ρωσικού στρατού και απαγορεύει τη διάδοση ψευδών ειδήσεων ή τη «δημόσια διάδοση σκόπιμα ψευδών πληροφοριών σχετικά με τη χρήση των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας».

Χιλιάδες άνθρωποι έχουν συλληφθεί ενώ διαμαρτύρονται κατά του πολέμου, τον οποίο η Ρωσία αποκαλεί ειδική στρατιωτική επιχείρηση για την αποστρατιωτικοποίηση και την «αποναζιστικοποίηση» του γείτονά της. Αρκετοί κορυφαίοι ανεξάρτητοι οργανισμοί μέσων ενημέρωσης έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους.

Ominous words from Putin about a “natural and necessary cleansing of the nation” to “spit out like flies” all representatives of a fifth column and “traitors” who do not back the Kremlin line. No wonder thousands are leaving the country in fear. pic.twitter.com/66LGpo12p3