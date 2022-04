Οι τοπικές αρχές στην ουκρανική πόλη Ενερχοντάρ που έχουν καταλάβει οι ρωσικές δυνάμεις, ανέφεραν ότι ρώσοι στρατιώτες προχώρησαν σήμερα στη χρήση βίας για να διαλύσουν μία διαδήλωση υπέρ της Ουκρανίας, ενώ συνέλαβαν μερικούς από τους διαδηλωτές.

Κάτοικοι της πόλης συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της Ενερχοντάρ που βρίσκεται στα νότια της Ουκρανίας μιλώντας και τραγουδώντας τον εθνικό ύμνο της χώρας, όταν έφτασαν Ρώσοι στρατιώτες που οδήγησαν μερικούς από τους διαδηλωτές σε στρατιωτικά οχήματα, όπως ανέφερε η τοπική διοίκηση σε μία ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

“Οι κατακτητές διαλύουν τη διαδήλωση με εκρήξεις” ανέφερε μία σχετική ανάρτηση (Telegram) μαζί με ένα βίντεο που έδειχνε τη χρήση καπνογόνων, αλλά και τη συγκέντρωση χαρακτηριστικού λευκού καπνού, δίπλα στο πολιτιστικό κέντρο της πόλης.

Energodar city center right now. Russia doesn’t know how to establish its administration on the temporarily occupied territories. So they choose killing and intimidating people pic.twitter.com/xtqeIIfE6L