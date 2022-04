Δύο στρατιωτικά ελικόπτερα της Ουκρανίας έπληξαν εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στη ρωσική πόλη Μπελγκορόντ σήμερα Παρασκευή αφού πέρασαν τα σύνορα των δύο εμπόλεμων χωρών εκτελώντας πτήση σε μικρό ύψος, υποστήριξε ο περιφερειάρχης Βιάτσεσλαβ Γκλάντκοφ.

️⭕️🇷🇺#Russia: In Belgorod, 8 tanks with fuel volume of 2,000 cubic metres each are burning, there is a threat of fire switching to another 8 - Russian emergency services

👉The attack was executed-by 2 helicopters of 🇺🇦#Ukraine’s forces pic.twitter.com/PFQKxRwVqr