Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν από την καταδίκη της Λεπέν

Η Μαρίν Λεπέν καταδικάστηκε για κατάχρηση δημόσιου χρήματος και της επιβλήθηκε, μεταξύ άλλων, απαγόρευση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι για πέντε χρόνια. Τι σηματοδοτεί όμως αυτό για την πολιτική σκηνή της Γαλλίας;

Η καταδίκη της Λεπέν, η οποία φαινόταν ότι θα μπορούσε να πάρει τη θέση του Εμανουέλ Μακρόν στην ηγεσία της Γαλλίας, δίνει σε κάποια πρόσωπα νέες ευκαιρίες και κάνει τα πράγματα πιο δύσκολα για άλλους.

Οι εκλογές θα γίνουν σε δύο χρόνια αλλά οι υποψήφιοι που θα διεκδικήσουν την προεδρία θα πρέπει να αναπροσαρμόσουν τα σχέδιά τους τώρα που η πιθανότερη νικήτρια έχει φύγει από το προσκήνιο.

Ποιοι κερδίζουν:

Ζορντάν Μπαρντελά

Η ετυμηγορία του δικαστηρίου ευνοεί άμεσα τον προστατευόμενο της Λεπέν και διάδοχό της. Ως αρχηγός του κόμματος, ο 29χρονος Μπαρντελά είναι ο φυσικός αντικαταστάτης του κόμματος για τη Λεπέν στις προεδρικές εκλογές, αναφέρει σε ανάλυσή του το Politico.

Λεπέν - Μπαρντελά

Ο Μπαρντέλα έχει ήδη ευλογηθεί κατά τη διάρκεια της σύντομης πολιτικής του καριέρας, καθώς έγινε ο επικεφαλής υποψήφιος του κόμματος για τις ευρωεκλογές του 2019 σε ηλικία μόλις 23 ετών. Αλλά θα πρέπει να παίξει σωστά τα χαρτιά του για να μην χαλάσει την ευκαιρία του για την υψηλότερη θέση.

Σύμφωνα με τον Jean-Yves Camus, ειδικό σε θέματα ακροδεξιάς στο Ίδρυμα Jean Jaurès, ο Μπαρντελά θα πρέπει να κινηθεί προσεκτικά αν δεν θέλει να φανεί προδότης.

«Θα ήταν μεγάλο λάθος αν ο Μπαρντελά, ο οποίος δεν δικάστηκε ούτε ενοχλήθηκε από τη διαδικασία, προσπαθούσε να απομακρυνθεί από όλα αυτά», ανέφερε ο ίδιος σημειώνοντας πως «ολόκληρο το κόμμα δικάστηκε».

Μπρουνό Ρεταγιό

Ο δημοφιλής υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας Μπρουνό Ρεταγιό είναι ο πλέον κατάλληλος για να αποκομίσει οφέλη από το κολοσσιαίο πλήγμα που δέχτηκε ο Εθνικός Συναγερμός.

Μπρουνό Ρεταγιό

Ο 64χρονος Ρεταγιό από το κεντροδεξιό κόμμα των Ρεπουμπλικανών, είδε το δημόσιο προφίλ και τη δημοτικότητά του να εκτοξεύονται στα ύψη από τότε που ο πρώην πρωθυπουργός Μισέλ Μπαρνιέ του ανέθεσε τη θέση.

Ο ίδιος διεκδικεί την ηγεσία του κόμματός του τον επόμενο μήνα. Αν κερδίσει, θα μπορούσε να αποδειχθεί μια ελκυστική επιλογή για τους ψηφοφόρους που αναζητούν κάποιον που δεν απομακρύνεται πολύ από τις θέσεις του Εθνικού Συναγερμού σε θέματα μετανάστευσης και πολιτιστικού πολέμου - και που δεν φέρει το φορτίο του ακροδεξιού κόμματος.

Η ποινή της Λεπέν «θα διευκολύνει την εμφάνιση ενός ανταγωνιστικού συντηρητικού υποψηφίου, ο οποίος θα μπορέσει να προσελκύσει ψηφοφόρους από την άκρα δεξιά"», δήλωσε ο δημοσκόπος Bruno Jeanbart της OpinionWay.

«Οι ψηφοφόροι του Εθνικού Συναγερμού μπορεί να αποφασίσουν πως προτιμούν τον Ρεταγιό από το να ψηφίσουν τον Μπαρντελά και να χάσουν», εκτίμησε.

Ποιοι χάνουν:

Μαρίν Λεπέν

Όλα αφορούν την ίδια, οπότε η Λεπέν προφανώς βγαίνει ως η μεγαλύτερη χαμένη - ακόμη και μετά την ανακοίνωση πως έως το καλοκαίρι του 2026 θα βγει η απόφαση του εφετείου.

Ως ηγέτιδα της γαλλικής ακροδεξιάς, η Λεπέν έχει αποδειχθεί πως είναι survivor. Έζησε βομβιστική επίθεση όταν ήταν παιδί, μια πολύ δημόσια διαμάχη με τον πατέρα της Ζαν-Μαρί Λεπέν και μια δημόσια ταπείνωση κατά τη διάρκεια του προεδρικού ντιμπέιτ του 2017 με τον νεαρό τότε Εμανουέλ Μακρόν.

Αλλά το τελευταίο χτύπημα που δέχτηκε μπορεί να τερματίσει μια και καλή την πολιτική της καριέρα. Αλλά ακόμα και αν δεν συμβεί αυτό, η δυναμική της Λεπέν έχει ανακοπεί.

Πριν από αυτή την εβδομάδα βρισκόταν στα ύψη, με τις δημοσκοπήσεις να προβλέπουν ότι θα κέρδιζε τον πρώτο γύρο των εκλογών του 2027 και θα ήταν ανταγωνιστική και στον δεύτερο γύρο. Με μια στρατιά από βουλευτές αφοσιωμένους σε αυτήν στην Εθνοσυνέλευση και με τις ιδέες της να γίνονται πιο mainstream στη Γαλλία, η Λεπέν φαινόταν επιτέλους να βρίσκεται στο κατώφλι του να σπάσει το τείχος που την κρατούσε μακριά από την εξουσία.

Φρανσουά Μπαϊρού

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού μπορεί να είναι ο πρώτος που θα πληρώσει την πτώση της Λεπέν. Ο κεντρώος σύμμαχος του Μακρόν προσπαθεί να προσελκύσει τόσο τους βουλευτές του Εθνικού Συναγερμού όσο και τους βουλευτές της μετριοπαθούς αριστεράς για να κρατήσει την κυβέρνηση μειοψηφίας του όρθια.

Φρανσουά Μπαϊρού

Από τότε που ο Μπαϊρού ανήλθε στην εξουσία τον Δεκέμβριο, αφού η ακροδεξιά εκδίωξε τον προκάτοχό του, ο Εθνικός Συναγερμός δεν κατάφερε να ανατρέψει την κυβέρνηση. Ωστόσο, πριν από την ετυμηγορία για την Λε Πεν, η ακροδεξιά είχε ήδη αυξήσει το διακύβευμα.

«Είναι ένα ροντέο και ο πρωθυπουργός προσπαθεί να παραμείνει όσο το δυνατόν περισσότερο, αλλά δεν υπάρχει ηγεσία», δήλωσε υψηλόβαθμο στέλεχος του Εθνικού Συναγερμού. Μάλιστα, επισήμανε πως οι βουλευτές του Εθνικού Συναγερμού δεν αναζητούν «δικαιολογίες» για να ρίξουν την κυβέρνηση, αλλά θα το έκαναν αν υπήρχαν «στοιχεία» που ήταν «αρκετά σοβαρά».

Ο Μπαϊρού βαδίζει επίσης προσεκτικά, διότι και ο ίδιος έχει αντιμετωπίσει μια δίκη με κατηγορίες ότι ο ίδιος και το κόμμα του υπεξαίρεσαν κονδύλια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για κομματικές δραστηριότητες, αν και σε πολύ μικρότερη κλίμακα.

Ο ίδιος αθωώθηκε πέρυσι, αλλά το κόμμα του και αρκετά μέλη του κρίθηκαν ένοχοι. Η εισαγγελία, ωστόσο, άσκησε έφεση και αναμένεται νέα δίκη.

Και στη μέση βρίσκεται ο Εντουάρ Φιλίπ

Ο πρώην πρωθυπουργός περιμένει υπομονετικά στο περιθώριο, καθώς προετοιμάζει την προεδρική του υποψηφιότητα. Αλλά η απομάκρυνση της Λεπέν από την κούρσα θα μπορούσε να αλλάξει αυτά τα σχέδια, και όχι απαραίτητα προς το καλύτερο.

Εντουάρ Φιλίπ

Εάν τα νομικά προβλήματα της Λεπέν ωφελήσουν συντηρητικούς όπως ο Ρεταγιό, ο Φιλίπ θα πρέπει να αντιμετωπίσει μια νέα σειρά από ανταγωνιστές.

Αλλά η ατυχία της Λεπέν μπορεί από την άλλη να βοηθήσει τον Φιλίπ, εφόσον περάσει στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών και αντιμετωπίσει τον Μπαρντελά. Πριν από την ετυμηγορία οι δημοσκοπήσεις προέβλεπαν ότι ο Φιλίπ και η Λεπέν θα ήταν στήθος με στήθος αν και οι δύο περνούσαν στον δεύτερο γύρο.

«Για τον Φιλίπ, είναι πιο εύκολο να νικήσει τον Μπαρντέλα σε έναν πιθανό δεύτερο γύρο» δήλωσε ο Jeanbart. «Είναι λιγότερο έμπειρος και θα νιώθει λιγότερο άνετα σε ένα ντιμπέιτ, ενώ η Μαρίν Λεπέν είχε ήδη δύο ντιμπέιτ με τον Μακρόν», εκτίμησε ο δημοσκόπος.



