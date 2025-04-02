Axios: Ο Τραμπ εξετάζει σοβαρά την πρόταση του Ιράν για έμμεσες συνομιλίες για τα πυρηνικά

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σκέφτεται «σοβαρά» την πρόταση του Ιράν να ξεκινήσουν έμμεσες συνομιλίες για το πυρηνικό του πρόγραμμα, μετέδωσε το Axios επικαλούμενο δύο Αμερικανούς αξιωματούχους.

Η σκέψη αυτή έρχεται την στιγμή που η Ουάσινγκτον ενισχύει τις δυνάμεις της στη Μέση Ανατολή. Ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει δηλώσει ότι θα προτιμούσε μια συμφωνία, απείλησε ότι «θα υπάρξουν βομβαρδισμοί» αν δεν υπάρξει τελικά.

Σύμφωνα με τους ίδιους αξιωματούχους, ο Λευκός Οίκος εξακολουθεί να ηγείται μιας «εσωτερικής συζήτησης», καθώς η κυβέρνηση είναι διχασμένη ως προς το αν η προσπάθεια σύναψης συμφωνίας με την Τεχεράνη θα ήταν «χάσιμο χρόνου» ή όχι.

Ένας από τους αξιωματούχους ανέφερε ότι ενώ οι απευθείας διαπραγματεύσεις είναι πιθανό να αποφέρουν καλύτερα αποτελέσματα, δεν έχει φύγει από το τραπέζι ούτε η πρόταση του Ιράν για έμμεσες συνομιλίες με διαμεσολαβητή το Ομάν.

«Μετά την ανταλλαγή επιστολών διερευνούμε τώρα τα επόμενα βήματα προκειμένου να ξεκινήσουν οι συζητήσεις και η οικοδόμηση εμπιστοσύνης με τους Ιρανούς», τόνισε.

Υπενθυμίζεται πως το Ιράν ενημέρωσε τον Ντόναλντ Τραμπ πως δεν θα εμπλακεί σε άμεσες διαπραγματεύσεις με την κυβέρνησή του. Ο Ιρανός πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν ανέφερε πως η έμμεση επικοινωνία με τις ΗΠΑ παραμένει ως πιθανότητα, όπως είχε συμβεί και στο παρελθόν.

Πηγή: skai.gr

