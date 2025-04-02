Η εθνικιστική λαϊκιστική κυβέρνηση της Ουγγαρίας προωθεί σχέδιο νόμου το οποίο προβλέπει πως θα αφαιρείται προσωρινά η υπηκοότητα από κάποιους πολίτες με διπλή εθνικότητα — το οποίο αναμένεται να περάσει με άνεση.

Το κείμενο, εισηγητής του οποίου είναι βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν, θα βάλει στο στόχαστρο ανθρώπους που θα κρίνεται πως εγείρουν «απειλή» για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια ή οτι προωθού σκοπούς ξένης χώρας ή οργάνωσης.

Το νομοσχέδιο διευκρινίζει πως η υπηκοότητα θα μπορεί να αφαιρείται μόνο εάν η δεύτερη δεν είναι εκείνη άλλης χώρας μέλους της ΕΕ, της Ελβετίας, του Λιχτενστάιν, της Νορβηγίας ή της Ισλανδίας.

Ιδιαιτερότητα του σχεδίου νόμου: πως η αφαίρεση της υπηκοότητας θα έχει εφαρμογή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ως και 10 ετών, κατά περίπτωση.

Επικριτές της κυβέρνησης του κ. Όρμπαν χαρακτηρίζουν το νομοσχέδιο ως νέο εργαλείο καταστολής με σκοπό τη φίμωση αντιπάλων της κυβέρνησης.

Το νομοσχέδιο εκτιμάται πως έχει στο στόχαστρο κυρίως πρόσωπα με υπηκοότητα των ΗΠΑ και της Ουγγαρίας, που μπορεί για παράδειγμα να εργάζονται σε οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η αφαίρεση της υπηκοότητας θα επέτρεπε την απέλαση των προσώπων-στόχων· με βάση την κείμενη νομοθεσία, δεν επιτρέπεται η απέλαση ούγγρων πολιτών.

Ο κ. Όρμπαν έχει κατηγορηθεί επανειλημμένα από ΜΚΟ και ευρωπαίους εταίρους του για χρήση σκληρών κατασταλτικών μεθόδων τα δεκαπέντε χρόνια που ασκεί την εξουσία. Η κυβέρνησή του διατείνεται συχνά πως επικριτές της, είτε πρόκειται για φυσικά ή για νομικά πρόσωπα, επιδιώκουν να «βλάψουν» την Ουγγαρία ή/και αντιπροσωπεύουν «ξένα συμφέροντα».

Η ΕΕ, που θεωρεί ότι η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και το κράτος δικαίου υφίστανται επίθεση στην Ουγγαρία, έχει παγώσει μέρος των κεφαλαίων που δικαιούται η Βουδαπέστη από ευρωπαϊκά ταμεία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

