Επαληθεύονται οι προβλέψεις της Μπάμπα Βάνγκα για το 2025 -  Είχε δει τον καταστροφικό σεισμό στη Μιανμάρ 

Η τυφλή μυστικίστρια γιαγιά από την Βουλγαρία, που πέθανε το 1996, είχε προβλέψει πολλά γεγονότα, από τον θάνατο της Νταϊάνα μέχρι τον πόλεμο σε Ουκρανία και Συρία 

Μπάμπα Βάνγκα

Μετά τον Νοστράδαμο, οι προφητείες της Μπάμπα Βάνγκα – της τυφλής μυστικίστριας γιαγιάς από την Βουλγαρία, που πέθανε το 1996 – είναι από τις πιο και «έγκυρες», σύμφωνα με τους οπαδούς της.

Ανάμεσα στις πιο διάσημες προβλέψεις της που επαληθεύτηκαν  ήταν οι επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας και ο πρόωρος χαμός της πριγκίπισσας Νταϊάνα. Παράλληλα, φαίνεται ότι η Μπάμπα Βάνγκα έχει «δει» τον πόλεμο στη Συρία και την «πτώση» της Δύσης, ως συνέπεια των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Με βάση τα παραπάνω, φαίνεται ότι δυστυχώς επαληθεύονται και οι δυσοίωνες προβλέψεις της για το 2025.

Η Μπάμπα Βάνγκα - που ονομάστηκε «Νοστράδαμος των Βαλκανίων» - προφήτεψε ότι το 2025 θα έφερνε καταστροφικούς σεισμούς και ότι η Ευρώπη θα συγκλονιζόταν από έναν καταστροφικό πόλεμο (όχι λόγω της Ρωσίας).

Ο πρώτος καταστροφικός σεισμός έγινε ήδη στην Μιανμάρ, με σχεδόν 3.000 νεκρούς (και δεκάδες στην γειτονική Μπαγκόνγκ της Ταϊλάνδης).  

Παράλληλα, εκτός από τους αμέτρητους σεισμούς που έπληξαν διάφορα μέρη του πλανήτη την περασμένη εβδομάδα, 7,1 Ρίχτερ χτύπησαν την Τόνγκα, προκαλώντας προειδοποίηση για τσουνάμι για τη νησιωτική χώρα του Ειρηνικού.

Οι προβλέψεις για καταστροφικό πόλεμο στην Ευρώπη

μπαμπα βανγκα

Μεταξύ άλλων προβλέψεων για το 2025, η Μπάμπα Βάνγκα έχει επίσης προειδοποιήσει ότι η Ευρώπη θα συγκλονιστεί από έναν καταστροφικό πόλεμο και ότι θα υπάρξει παγκόσμια οικονομική καταστροφή (ίσως από τους δασμούς του Τραμπ;). 

«Μόλις πέσει η Συρία, να περιμένετε έναν μεγάλο πόλεμο μεταξύ Δύσης και Ανατολής. Την άνοιξη, ένας πόλεμος στην Ανατολή θα ξεκινήσει και θα γίνει ένας Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Ένας πόλεμος στην Ανατολή που θα καταστρέψει τη Δύση» είχε πει η τυφλή μάντισα. 

Η τυφλή μάντισσα οραματίστηκε μια «σοβαρή εσωτερική σύγκρουση εντός της Ευρώπης» που θα μπορούσε να οδηγήσει σε «εκτεταμένη καταστροφή και απότομη μείωση του πληθυσμού».


 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Μπάμπα Βάνγκα
