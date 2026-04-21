Τα πορίσματα της έρευνας και οι διοικητικές συστάσεις σχετικά με το περιστατικό, κατά το οποίο στρατιώτης των IDF καταγράφηκε να καταστρέφει χριστιανικό σύμβολο στο νότιο Λίβανο, παρουσιάστηκαν χθες το βράδυ (Δευτέρα) στον διοικητή της 162ης Μεραρχίας, ταξίαρχο Σάγκιβ Νταχάν.

Η έρευνα διαπίστωσε ότι, κατά τη διάρκεια επιχειρησιακής δραστηριότητας των IDF στην περιοχή του χριστιανικού χωριού Ντεμπέλ στο νότιο Λίβανο, ο στρατιώτης προκάλεσε φθορά σε χριστιανικό θρησκευτικό σύμβολο, ενώ άλλος στρατιώτης φωτογράφισε την πράξη, με το υλικό να διαδίδεται στη συνέχεια. Έξι ακόμη στρατιώτες βρίσκονταν στο σημείο, χωρίς να παρέμβουν για να αποτρέψουν το περιστατικό ή να το αναφέρουν.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας, η συμπεριφορά των στρατιωτών αποκλίνει πλήρως από τις διαταγές και τις αξίες των IDF.

Οι IDF εξέφρασαν βαθιά λύπη για το περιστατικό και υπογράμμισαν ότι οι επιχειρήσεις τους στον Λίβανο στρέφονται αποκλειστικά κατά της οργάνωσης Χεζμπολάχ και άλλων τρομοκρατικών ομάδων και όχι κατά Λιβανέζων αμάχων.

Από τη στιγμή που έγινε γνωστό το περιστατικό, οι IDF εργάζονται για να βοηθήσουν την τοπική κοινότητα στην αντικατάσταση του αγάλματος.

Ο διοικητής της μεραρχίας έκανε αποδεκτά τα πορίσματα της έρευνας και τις εισηγήσεις των διοικητών.

Κατόπιν αυτού, αποφασίστηκε ότι ο στρατιώτης που προκάλεσε τη φθορά στο χριστιανικό σύμβολο και ο στρατιώτης που κατέγραψε το περιστατικό θα απομακρυνθούν από τα μάχιμα καθήκοντα και θα τους επιβληθεί στρατιωτική κράτηση 30 ημερών. Οι υπόλοιποι στρατιώτες που παρέμειναν αδρανείς κλήθηκαν για διευκρινιστικές συζητήσεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σε μεταγενέστερο χρόνο, οπότε και θα αποφασιστούν τυχόν περαιτέρω διοικητικά μέτρα.

Οι διαδικασίες που αφορούν τη συμπεριφορά απέναντι σε θρησκευτικά ιδρύματα και σύμβολα είχαν ήδη επισημανθεί στους στρατιώτες πριν από την είσοδό τους στις συγκεκριμένες περιοχές και θα επαναληφθούν εκ νέου για όλες τις δυνάμεις μετά το περιστατικό.

Τα πορίσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν στον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου και στον Διοικητή της Βόρειας Διοίκησης.

Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου καταδίκασε το περιστατικό, τονίζοντας ότι συνιστά απαράδεκτη συμπεριφορά και ηθική αποτυχία, που υπερβαίνει κάθε αποδεκτό όριο και αντιβαίνει στις αξίες των IDF και στην αναμενόμενη στάση των στρατιωτών τους.



Πηγή: skai.gr

