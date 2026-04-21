Τραμπ: Η Διαστημική Δύναμη των ΗΠΑ παρακολουθεί τις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις

Ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) επιτέθηκε με σφοδρή γλώσσα στους Δημοκρατικούς και σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, καλώντας να μην «υποβαθμιστεί» ή «επικριθεί» η επιχείρηση «Midnight Hammer».
Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η επιχείρηση «κατέστρεψε ολοκληρωτικά» τοποθεσίες που συνδέονται με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, προσθέτοντας ότι το Ιράν «δεν έχει καταφέρει να αποκτήσει πρόσβαση» σε αυτές. Παράλληλα, ανέφερε ότι η Διαστημική Δύναμη των ΗΠΑ παρακολουθεί τις τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις με συνεχή επιτήρηση.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.