Τραμπ: Η Διαστημική Δύναμη των ΗΠΑ παρακολουθεί τις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις

Ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) επιτέθηκε με σφοδρή γλώσσα στους Δημοκρατικούς και σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, καλώντας να μην «υποβαθμιστεί» ή «επικριθεί» η επιχείρηση «Midnight Hammer».

Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η επιχείρηση «κατέστρεψε ολοκληρωτικά» τοποθεσίες που συνδέονται με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, προσθέτοντας ότι το Ιράν «δεν έχει καταφέρει να αποκτήσει πρόσβαση» σε αυτές. Παράλληλα, ανέφερε ότι η Διαστημική Δύναμη των ΗΠΑ παρακολουθεί τις τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις με συνεχή επιτήρηση.



Πηγή: skai.gr

