«Donnyland»: Πώς οι Ουκρανοί προσπάθησαν να δελεάσουν τον Τραμπ για το Ντονμπάς

Ουκρανοί αξιωματούχοι φέρεται να πρότειναν να δοθεί στην περιοχή του Ντονμπάς, την οποία διεκδικεί η Ρωσία, η ονομασία «Donnyland», προς τιμήν του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times που επικαλείται τέσσερις πηγές με γνώση των διαπραγματεύσεων.

Κατά το ίδιο δημοσίευμα, Ουκρανός διαπραγματευτής φέρεται να διατύπωσε αρχικά την πρόταση εν μέρει ως αστείο, σε μια προσπάθεια να ωθήσει την κυβέρνηση Τραμπ να υιοθετήσει πιο σκληρή στάση απέναντι στις ρωσικές εδαφικές διεκδικήσεις κατά τις ειρηνευτικές συνομιλίες των τελευταίων μηνών. Η ονομασία παραπέμπει τόσο στο «Donbass» όσο και στο «Donald». Ωστόσο, σημειώνεται ότι, αν και συζητήθηκε, δεν καταγράφηκε ποτέ σε επίσημα έγγραφα.

Όπως σημειώνουν οι New York Times, η ονομασία «Donnyland» ήταν ένας από τους τρόπους με τους οποίους οι Ουκρανοί επιχείρησαν να φέρουν τον Ντόναλντ Τραμπ πιο κοντά στις θέσεις τους. Από τη συνάντησή του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα τον περασμένο Αύγουστο, η κυβέρνηση Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να στηρίξει μια ειρηνευτική συμφωνία κατά την οποία η Ουκρανία θα υποχωρούσε μέχρι τα διοικητικά όρια της περιφέρειας του Ντονέτσκ, μιας από τις επαρχίες του Ντονμπάς, μια κίνηση που επικριτές χαρακτήρισαν ως σημαντική παραχώρηση προς το Κρεμλίνο.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι οι διαπραγματευτές πρότειναν επίσης ένα πιθανό ρόλο για το λεγόμενο «Board of Peace» του Τραμπ στη διοίκηση της περιοχής, ενώ άλλη πρόταση προέβλεπε την εφαρμογή ενός «μοντέλου Μονακό» ως μεταπολεμικής λύσης.

Όπως και το «Donnyland», το μοντέλο του Μονακό παρέπεμπε στη δημιουργία ενός ενδεχόμενου ημιαυτόνομου μικροκράτους, το οποίο θα επωφελούνταν από καθεστώς υπεράκτιας οικονομικής ζώνης. Σύμφωνα με πηγή με άμεση γνώση των διαπραγματεύσεων, ο όρος «μοντέλο Μονακό» περιλαμβανόταν σε προσχέδια συμφωνίας, σε αντίθεση με το «Donnyland», που συζητήθηκε μόνο προφορικά.

Ωστόσο, οι συνομιλίες οδηγήθηκαν σε αδιέξοδο στα τέλη Φεβρουαρίου, κυρίως λόγω του ζητήματος των εδαφών, την ώρα που ο πόλεμος με το Ιράν αποσπούσε την προσοχή της αμερικανικής διαπραγματευτικής ομάδας. Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι η Μόσχα θα δεχόταν μόνο πλήρη νομικό έλεγχο του Ντονμπάς, ενώ ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι αντέδρασε στο ενδεχόμενο ανταλλαγής εδαφών για ειρήνη, χαρακτηρίζοντάς το «μεγάλο λάθος».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.