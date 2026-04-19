Ο ισραηλινός στρατός (IDF) δημοσίευσε στην εφαρμογή Telegram ότι «εξουδετέρωσε» περισσότερα από 150 «τρομοκράτες της Χεζμπολάχ» σε διάστημα 24 ωρών «πριν τεθεί σε ισχύ η συμφωνία εκεχειρίας».

Οι IDF ανέφεραν επίσης ότι έπληξε περίπου 300 στρατιωτικές εγκαταστάσεις, όπως κέντρα διοίκησης και αποθήκες όπλων, σε διάφορες περιοχές του Λιβάνου.

Ισχυρίζονται ακόμη ότι σκότωσαν αρκετούς διοικητές της Χεζμπολάχ, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσουν να εξουδετερώνουν κάθε απειλή για τους ισραηλινούς πολίτες και στρατιώτες.

Πηγή: skai.gr

