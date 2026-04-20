Οι IDF επιβεβαίωσαν το βράδυ της Κυριακής ότι η φωτογραφία που δείχνει έναν Ισραηλινό στρατιώτη να σπάει με ένα σφυρί το άγαλμα του Εσταυρωμένου Ιησού της χριστιανική κοινότητας στον νότιο Λίβανο είναι αυθεντική. Η φωτογραφία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.



«Μετά την ολοκλήρωση μιας αρχικής εξέτασης σχετικά με μια φωτογραφία που δημοσιεύτηκε νωρίτερα σήμερα (σ.σ την Κυριακή), στην οποία απεικονίζεται ένας στρατιώτης των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων να βλάπτει ένα χριστιανικό σύμβολο, διαπιστώθηκε ότι η φωτογραφία απεικονίζει έναν στρατιώτη των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων να επιχειρεί στον νότιο Λίβανο» τονίζεται στην ανακοίνωση.

Following the completion of an initial examination regarding a photograph published earlier today of an IDF soldier harming a Christian symbol, it was determined that the photograph depicts an IDF soldier operating in southern Lebanon.



The IDF views the incident with great… https://t.co/U6P3x8KWBb April 19, 2026



«Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις αντιμετωπίζουν το περιστατικό με μεγάλη σοβαρότητα και τονίζουν ότι η συμπεριφορά του στρατιώτη είναι εντελώς ασύμβατη με τις αξίες που αναμένονται από τα στρατεύματά τους» σημειώνεται.



«Το περιστατικό διερευνάται από τη Βόρεια Διοίκηση και επί του παρόντος αντιμετωπίζεται μέσω της ιεραρχίας. Θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα κατά των εμπλεκομένων σύμφωνα με τα ευρήματα» διαβεβαιώνουν οι IDF.



«Επιπλέον, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις εργάζονται για να βοηθήσουν την κοινότητα να αποκαταστήσει το άγαλμα στη θέση του».



«Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις επιχειρούν για την καταστροφή της τρομοκρατικής υποδομής που έχει εγκαταστήσει η Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο και δεν έχουν καμία πρόθεση να βλάψουν πολιτικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων θρησκευτικών κτιρίων ή θρησκευτικών συμβόλων» διαβεβαιώνει η ισραηλινή ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

