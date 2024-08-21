Σενάρια για την ταυτότητα των δύο σορών που ανασύρθηκαν από το ναυάγιο του Παλέρμο - Οι 6 αγνοούμενοι

Η ταυτότητα των δύο σορών που ανασύρθηκαν από το πολυτελές γιοτ που βυθίστηκε στη Σικελία μπορεί να μην έχει γίνει ακόμα γνωστή, ωστόσο, πιθανώς πρόκειται για κάποιον από τους μέχρι τώρα αγνοούμενους. Η μια σορός ανήκει σύμφωνα με τα ξένα μέσα σε κάποιον μεγαλόσωμο άνδρα.

Υπενθυμίζεται ότι οι αγνοούμενοι είναι οι εξής:

Ο βρετανός επιχειρηματίας Mike Lynch, ο οποίος βοήθησε στην ίδρυση της Cambridge Neurodynamics και συνίδρυσε την εταιρεία Autonomy

Η κόρη του, Hannah Lynch, 18χρονη φοιτήτρια

Ο Jonathan Bloomer, πρόεδρος της Morgan Stanley Bank International

Η σύζυγός του Judy Bloomer

Ο Chris Morvillo, συνεργάτης στο δικηγορικό γραφείο Clifford Chance

Η σύζυγός του Neda Morvillo, σχεδιάστρια κοσμημάτων

Η ιταλική ακτοφυλακή δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει την ηλικία ή το φύλο των δύο σορών που μόλις βρέθηκαν. Η σορός του σεφ της θαλαμηγού, υπήκοου Καναδά-Αντιγουάνας Recaldo Thomas, βρέθηκε τη Δευτέρα.

Πηγή: skai.gr

