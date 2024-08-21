Ανατρέπεται το αρχικό σενάριο βύθισης του πολυτελούς ιστιοφόρου Bayesian στα ανοιχτά της Σικελίας το πρωί της Δευτέρας, που πιθανότατα έχει παρασύρει στον θάνατο τους 6 αγνοούμενους μέχρι τώρα επιβάτες του.

Οι αρχικές μαρτυρίες έκαναν λόγο ότι το σούπερ γιοτ βρέθηκε στο «μάτι» υδροσίφωνα και, αφού περιδινήθηκε, έσπασε το τεράστιο κατάρτι του και άρχισε να βυθίζεται.

Ωστόσο, δύτες που κατόρθωσαν να φτάσουν στο ναυάγιο, σε βάθος 50 μέτρων, ανέφεραν ότι το κύτος του πλοίου είναι πεσμένο στο πλάι άθικτο, μαζί με το κατάρτι.

Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, ο καπετάνιος άλλου γιοτ που είχε αγκυροβολήσει κοντά την ώρα της καταιγίδας, είπε ότι είδε τον ιστό του Bayesian να «λυγίζει και μετά να πάει». Ωστόσο, ο Μάρκο Τιλότα, δύτης της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Παλέρμο, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι το πλοίο έπεσε στο πλάι άθικτο.

«Τα στοιχεία που έχουμε από τους δύτες είναι ότι το σκάφος είναι άθικτο, γυρισμένο στο πλάι» δήλωσε επίσης στο BBC Ο Μάθιου Σανκ, πρόεδρος του Συμβουλίου Ναυτικής Έρευνας και Διάσωσης και πρόσθεσε ότι τα σκάφη δεν είναι σχεδιασμένα να πλέουν με τέτοιο καιρό».

Μετά από αυτές τις μαρτυρίες, και ενώ οι έρευνες για τους αγνοούμενους συνεχίζονται,η εισαγγελία του Τέρμινι Ιμερέσε άνοιξε δικαστική έρευνα για το περιστατικό.

Σύμφωνα με το BBC, τέσσερις Βρετανοί επιθεωρητές της Υπηρεσίας Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν φτάσει στη Σικελία, προκειμένου να διεξάγουν μια προκαταρκτική αξιολόγηση για τις συνθήκες της βύθισης.

Μάλιστα στο σημείο έσπευσε και ο πρέσβης του Αγγλίας στην Ιταλία, ο οποίος δήλωσε χαρακτηριστικά πως “Άγγλοι επιθεωρητές έφτασαν για σημαντικούς ελέγχους”.

Ανάμεσα στους αγνοούμενους, που πιστεύεται ότι βρίσκονται εγκλωβισμένοι μέσα στο βυθισμένοι γιοτ είναι ο πρόεδρος της Morgan Stanley International, Jonathan Bloomer και η σύζυγός του, Judy Bloomerκαθώς και ο Βρετανός μεγιστάνας τενχολόγιας Mike Lynch, μαζί με τη 18χρονη κόρη του Hannah Lynch.

