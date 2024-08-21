Κυβερνοεπίθεση «έριξε» την Τετάρτη τις social media πλατφόρμες Telegram και WhatsApp από τις 14.00 ώρα Μόσχας (και ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσε η αρμόδια για τις τηλεπικοινωνίες αρχή, η Roskomnadzor.



«Από τις 14.00, το Κέντρο ελέγχου και παρακολούθησης του δημόσιου δικτύου επικοινωνιών κατέγραψε εκτεταμένη βλάβη στη λειτουργία των μέσων Telegram και WhatsApp», δήλωνε η Roskomnadzor σε λακωνική ανακοίνωση.

Λίγα λεπτά αργότερα, η Roskomnadzor ανακοίνωσε ότι η βλάβη συνδέεται με «επίθεση DDoS κατά των ρωσικών παρόχων υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών».

«Στις 15.00 η επίθεση είχε απωθηθεί και οι πλατφόρμες λειτουργούν κανονικά», ανακοίνωσε εν τέλει η Roskomnadzor, που δεν προσδιόρισε τον δράστη της κυβερνοεπίθεσης. Το περιστατικό είναι σπάνιο για την Ρωσία, ενώ υπήρξαν αναφορές ότι εκτεταμένα προβλήματα προκλήθηκαν και σε άλλες εφαρμογές.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες όμως, προβλήματα υφίστανται πολλές ακόμα δημοφιλείς εφαρμογές, όπως το Steam, το Viber, το Discord και το Skype.

Από την έναρξη της επίθεσης στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο 2022, το Κρεμλίνο έχει αυξήσει δραστικά τον έλεγχο του ψηφιακού τομέα, που έχει πληγεί σοβαρά από τις δυτικές κυρώσεις.

Η Μόσχα έχει επίσης ενισχύσει τον έλεγχο στο Ιντερνετ απαγορεύοντας τη λειτουργία πολλών ιστοσελίδων και δυτικών κοινωνικών μέσων, Facebook, Instagram et X, όπου οι αντιτιθέμενοι στο Κρεμλίνο μπορούσαν να εκφρασθούν ελεύθερα. Η πρόσβαση σε αυτά παραμένει δυνατή από τη ρωσική επικράτεια μέσω VPN.

Το YouTube αντίθετα δεν έχει ποτέ αποκλεισθεί, αλλά φήμες για την απαγόρευση της λειτουργίας του κυκλοφορούν συστηματικά. Από τον Μάρτιο 2022, η Roskomnadzor κατηγόρησε το YouTube και την Google για «τρομοκρατικές» δραστηριότητες.



Από τον Φεβρουάριο 2022, το Κίεβο έχει γίνει στόχος πολλαπλών κυβερνοεπιθέσεων, που κατευθύνονταν κυρίως κατά κυβερνητικών ιστοσελίδων. Οι ουκρανικές αρχές καταγγέλλουν συχνά ότι έχουν αποδείξεις για την εμπλοκή της Μόσχας, η οποία το αρνείται.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

