Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συναντήθηκε σήμερα στη Μόσχα με τον Κινέζο πρωθυπουργό Λι Τσιάνγκ, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

«Οι χώρες μας έχουν κοινά σχέδια μεγάλης κλίμακας, έργα στον οικονομικό και ανθρωπιστικό τομέα, τα οποία αναμένουμε να διαρκέσουν για πολλά χρόνια», ανέφερε ο Πούτιν σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Ο Λι δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι το Πεκίνο είναι έτοιμο να συνεργασθεί με τη Ρωσία για να ενισχύσει στην πράξη την ευρύτερη συνεργασία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.