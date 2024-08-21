Λογαριασμός
Ο Πούτιν συναντήθηκε με τον Κινέζο πρωθυπουργό στη Μόσχα: «Οι χώρες μας έχουν κοινά σχέδια μεγάλης κλίμακας»

Ο Κινέζος πρωθυπουργός δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι το Πεκίνο είναι έτοιμο να συνεργασθεί με τη Ρωσία για να ενισχύσει στην πράξη την ευρύτερη συνεργασία

Vladimir Putin - Chinese Premier Li Qiang

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συναντήθηκε σήμερα στη Μόσχα με τον Κινέζο πρωθυπουργό Λι Τσιάνγκ, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

«Οι χώρες μας έχουν κοινά σχέδια μεγάλης κλίμακας, έργα στον οικονομικό και ανθρωπιστικό τομέα, τα οποία αναμένουμε να διαρκέσουν για πολλά χρόνια», ανέφερε ο Πούτιν σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Ο Λι δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι το Πεκίνο είναι έτοιμο να συνεργασθεί με τη Ρωσία για να ενισχύσει στην πράξη την ευρύτερη συνεργασία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Κίνα Ρωσία Βλαντίμιρ Πούτιν
