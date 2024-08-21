Στο ιδιωτικό παρεκκλήσι του στο κτήμα του στο Ντουσί της κεντρικής Γαλλίας θα τελεστεί αυτό το Σάββατο η κηδεία του Αλέν Ντελόν, σε στενό οικογενειακό κύκλο, όπως επιθυμούσε ο ίδιος.

Το περιβάλλον του ηθοποιού επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η τελετή θα γίνει χωρίς την παρουσία κόσμου στο παρεκκλήσι του κτήματος Ντουσί-Μονκορμπόν που αγόρασε ο Αλέν Ντελόν το 1971. Ο πρώην επίσκοπος Ζαν-Μισέλ Ντι Φαλκό, 82 ετών, επιβεβαίωσε την ημερομηνία της τελετής, χωρίς όμως να διευκρινίσει την ακριβή ώρα και τον τόπο. Σύμφωνα με τα τηλεοπτικά κανάλια CNews και BFMTV η κηδεία θα τελεστεί στις 17.00 τοπική ώρα.

Ο πρωταγωνιστής του «Γατόπαρδου» είχε μιλήσει για την πίστη του και για το «πάθος» του για την Παρθένο Μαρία σε μια συνέντευξη που παραχώρησε το 2018. «Είναι η γυναίκα που αγαπώ περισσότερο στον κόσμο (…) και εκείνη στην οποία απευθύνομαι συχνότερα», έλεγε τότε.

Ο Αλέν Ντελόν επιθυμούσε να ενταφιαστεί στο κτήμα του, κοντά στα σκυλιά του, αλλά για να γίνει αυτό χρειαζόταν ειδική άδεια από την περιφέρεια. Η άδεια αυτή έχει ήδη εκδοθεί και παραχωρηθεί στην οικογένειά του.

Το περιοδικό Paris Match αναδημοσίευσε μια φωτογραφία του 2011 στην οποία ο ηθοποιός στεκόταν δίπλα στον θολωτό τάφο όπου σκόπευε να ταφεί, μέσα στο παρεκκλήσι που είχε χτίσει ο ίδιος. «Δεν φοβάμαι καθόλου τον θάνατο», έλεγε την εποχή εκείνη.

Ο Ντελόν ζήτησε επίσης να ταφεί παρουσία μόνο μερικών στενών συγγενών και φίλων, χωρίς να του αποδοθούν τιμές όπως έγινε στην περίπτωση του άλλου «ιερού τέρατος» της 7ης τέχνης, του φίλου και «αντιπάλου» του, του Ζαν-Πολ Μπελμοντό, που πέθανε το 2021.

Ο Αλέν Ντελόν, ένας από τους θρύλους του γαλλικού κινηματογράφου, πέθανε την Κυριακή. Σήμερα, θαυμαστές του πήγαν να αφήσουν λίγα λουλούδια και να υπογράψουν το βιβλίο συλλυπητηρίων που είχε τοποθετηθεί μπροστά στην περίφραξη του κτήματός του.

«Ήθελα να βρίσκομαι όσο πιο κοντά του γινόταν. Ένα λουλούδι, μια λέξη, είναι κάτι το συμβολικό, όμως είναι σημαντικό για μένα, είπε ένας από αυτούς, ο Τιερί Σεν-Λικ Πολ, ο οποίος ταξίδεψε από τη Νίκαια μέχρι το Ντουσί.

Η ανθοπώλιδα του χωριού, η Ανιές Μπουργκουάν, είπε ότι έχει λάβει «πολλές παραγγελίες από άτομα που προσκλήθηκαν στην κηδεία».

Δεκάδες αστυνομικοί έχουν κινητοποιηθεί για να επιτηρούν την περιοχή γύρω από το κτήμα.

Στην ανακοίνωση των τριών παιδιών του Ντελόν αναφερόταν επίσης και η τύχη του σκύλου του, του Λουμπό. Ο ηθοποιός είχε πει το 2018 ότι θα ήθελε ο βελγικός ποιμενικός του «να πεθάνει στην αγκαλιά του» αφού θα του γίνει ευθανασία, όμως αυτό δεν θα συμβεί. «Καμία ανησυχία για τον Λουμπό (…) Έχει το σπίτι του και την οικογένειά του» ανέφερε το Ίδρυμα της ηθοποιού Μπριζίτ Μπαρντό.

Ο πρώην επίσκοπος Ντι Φαλκό είχε τελέσει το 2017 και την κηδεία της ηθοποιού Μιρέιγ Νταρκ, η οποία υπήρξε σύντροφος του Ντελόν επί μια 15ετία και έζησε μαζί του στο Ντουσί.

Το 2016 ο Ντι Φαλκό είχε κατηγορηθεί από έναν άνδρα για βιασμούς και σεξουαλική κακοποίηση την περίοδο 1972-75, όταν ήταν διευθυντής ενός παρισινού κολεγίου. Ο πρώην ιερέας διέψευσε τις κατηγορίες και δεν δόθηκε συνέχεια στην υπόθεση, καθώς μπήκε στο αρχείο επειδή τα αδικήματα είχαν παραγραφεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

