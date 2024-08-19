Ο Βρετανός επιχειρηματίας Mike Lynch, ο οποίος αγνοείται μετά τη βύθιση του πολυτελούς γιοτ στα ανοικτά των ακτών της Σικελίας, δραστηριοποιείται στον κλάδο της πληροφορικής.

Ο Lynch συνίδρυσε την εταιρεία λογισμικού Autonomy στο Κέιμπριτζ το 1996, η οποία επεκτάθηκε γρήγορα και έγινε μία από τις κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας του Ηνωμένου Βασιλείου, σύμφωνα με το BBC.

Η συμφωνία με τη HP

Η επιτυχία της εταιρείας του, την οδήγησε να πουληθεί στον κολοσσό υπολογιστών Hewlett-Packard για 11 δισεκατομμύρια δολάρια το 2011, μια συμφωνία, η οποία απέφερε στον Lynch 647 εκατομμύρια δολάρια.

Ωστόσο, η εξαγορά σύντομα διαλύθηκε, καθώς αμφισβητήθηκε η τεράστια τιμή.

Μόλις ένα χρόνο αργότερα, η HP κατέγραψε την αξία της Autonomy στα 8,8 δισεκατομμύρια δολάρια, λέγοντας ότι ο Lynch είχε υπερβάλει ως προς την αξία της.

Οι κατηγορίες εις βάρος του και η αθώωσή του

Ακολούθησαν χρόνια δικαστικών αγώνων, που κορυφώθηκαν όταν εισαγγελείς των ΗΠΑ απήγγειλαν κατηγορίες εναντίον του Lynch το 2018.

Οι εισαγγελείς τον κατηγόρησαν ότι διόγκωσε την αξία της εταιρείας χρησιμοποιώντας αναδρομικές συμφωνίες για να παραπλανήσει σχετικά με τις πωλήσεις της, προσέθεσαν ότι απέκρυψε τη ζημιογόνο δραστηριότητα της επιχείρησης που αφορά τη μεταπώληση υλικού και τον κατηγόρησαν, επίσης, ότι εκφόβιζε ή απέλυε άτομα που εξέφραζαν ανησυχίες.

Ωστόσο, τελικά εκδόθηκε στις ΗΠΑ το 2022 για να δικαστεί, μια διαδικασία που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο με την αθώωσή του.

Σε μια συνέντευξη στο BBC νωρίτερα αυτό το μήνα, ο Lynch δήλωσε: «ο λόγος που κάθομαι εδώ, ας είμαστε ειλικρινείς, δεν είναι μόνο επειδή ήμουν αθώος... αλλά επειδή είχα αρκετά χρήματα για να μην παρασυρθώ από μια διαδικασία που προορίζεται για να σε εξοντώσει».

