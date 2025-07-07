Η Χαμάς έχει χάσει τον έλεγχο περίπου στο 80% της Λωρίδας της Γάζας και πλέον διάφορες ένοπλες φατρίες καλύπτουν το κενό δήλωσε στο BBC ανώτερος αξιωματούχος των δυνάμεων ασφαλείας της παλαιστινιακής οργάνωσης, που ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Ο εν λόγω αξιωματούχος, αντισυνταγματάρχης της Χαμάς ο οποίος τραυματίστηκε κατά την πρώτη εβδομάδα του πολέμου το 2023 και έκτοτε έχει αποχωρήσει από τα καθήκοντά του για λόγους υγείας, παραδέχθηκε ότι το σύστημα διοίκησης και ελέγχου της Χαμάς έχει καταρρεύσει καθώς οι πολύμηνες ισραηλινές επιθέσεις έχουν εξαλείψει την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία καθώς και την ηγεσία των δυνάμεων ασφαλείας της οργάνωσης.

Σε φωνητικά μηνύματά του προς το BBC, ο αξιωματικός περιγράφει την εικόνα εσωτερικής αποσύνθεσης της Χαμάς και της σχεδόν ολοκληρωτικής κατάρρευσης των δυνάμεων ασφάλειας σε όλη τη Γάζα, όπου κυβερνούσε η οργάνωση πριν από την έναρξη του πολέμου.

«Ας είμαστε ρεαλιστές - δεν έχει απομείνει σχεδόν τίποτα από τη δομή ασφαλείας. Το μεγαλύτερο μέρος της ηγεσίας, περίπου το 95%, είναι πλέον νεκροί... Τα ενεργά στελέχη έχουν όλα σκοτωθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Οπότε, τι πραγματικά εμποδίζει το Ισραήλ να συνεχίσει αυτόν τον πόλεμο;», διερωτήθηκε.

«Λογικά, θα συνεχίσει μέχρι τέλους. Το Ισραήλ έχει το πάνω χέρι, ο κόσμος σιωπά, τα αραβικά καθεστώτα σιωπούν, οι εγκληματικές συμμορίες είναι παντού, η κοινωνία καταρρέει», πρόσθεσε.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο τότε υπουργός Άμυνας του Ισραήλ δήλωσε ότι «η Χαμάς ως στρατιωτικός σχηματισμός δεν υπάρχει πλέον» και ότι εμπλέκεται σε ανταρτοπόλεμο.

Σύμφωνα με τον αξιωματικό που επικαλείται το BBC, η Χαμάς προσπάθησε να ανασυνταχθεί κατά τη διάρκεια της 57ήμερης εκεχειρίας με το Ισραήλ στις αρχές του έτους, αναδιοργανώνοντας τα πολιτικά και στρατιωτικά συμβούλια και το συμβούλιο των δυνάμεων ασφαλείας.

Αλλά από τότε που το Ισραήλ τερμάτισε την εκεχειρία τον Μάρτιο, έθεσε εκ νέου στο στόχαστρό του τις εναπομείνασες δομές διοίκησης της Χαμάς, επιτείνοντας την αταξία.

«Όσον αφορά την κατάσταση ασφαλείας, επιτρέψτε μου να είμαι σαφής: έχει καταρρεύσει εντελώς. Έχει εξαλειφθεί εντελώς. Δεν υπάρχει έλεγχος πουθενά», ανέφερε.

«Ο κόσμος λεηλάτησε τον πιο ισχυρό μηχανισμό ασφαλείας της Χαμάς (Ansar), το συγκρότημα που η Χαμάς χρησιμοποιούσε για να κυβερνά στη Γάζα. Λεηλάτησαν τα πάντα και κανείς δεν παρενέβη. Ούτε η αστυνομία, ούτε ασφάλεια», πρόσθεσε.

Ο ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς τόνισε ότι ως απόρροια αυτού το κενό ασφαλείας καλύπτουν συμμορίες ή ένοπλες φατρίες, οι οποίες βρίσκονται «παντού».

«Μπορούν να σε σταματήσουν, να σε σκοτώσουν. Κανείς δεν θα παρέμβει. Όποιος προσπάθησε να δράσει μόνος του, όπως να οργανώσει αντίσταση ενάντια στους κλέφτες, βομβαρδιζόταν από το Ισραήλ μέσα σε μισή ώρα. Έτσι, η κατάσταση ασφαλείας είναι μηδενική. Ο έλεγχος της Χαμάς είναι μηδενικός. Δεν υπάρχει ηγεσία, καμία διοίκηση, καμία επικοινωνία. Οι μισθοί καθυστερούν και όταν φτάνουν, είναι μόλις και μετά βίας αξιοποιήσιμοι. Κάποιοι πεθαίνουν απλώς προσπαθώντας να τους παραλάβουν. Πρόκειται για πλήρης κατάρρευση», πρόσθεσε.



