Δώδεκα μέλη (σύμφωνα με νεότερο απολογισμό) των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας δηλητηρίασης από μεθάνιο, την οποία υπέστησαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης χθες Κυριακή σε σπήλαιο στο βόρειο Ιράκ, έκανε γνωστό το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας.

Το πολύνεκρο συμβάν σημειώθηκε καθώς αναζητούσαν τα λείψανα στρατιώτη που είχε χάσει τη ζωή του σε μάχη με Κούρδους αντάρτες στην περιοχή τον Μάιο του 2022. Το πτώμα του δεν βρέθηκε ποτέ.

Ο στρατός της Τουρκίας είχε εμπλακεί την εποχή σε επιχείρηση με σκοπό να εξαλειφθούν μαχητές του PKK (Εργατικού Κόμματος Κουρδιστάν) που είχαν κρησφύγετα σε σπηλιές κατά μήκος των συνόρων.

«Κατά τη διάρκεια επιχείρησης σε σπηλιά σε υψόμετρο 852 μέτρων, γνωστή διότι είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν ως νοσοκομείο (...) 19 άνδρες εκτέθηκαν σε μεθάνιο», εξήγησε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

Τους προσφέρθηκαν αμέσως οι πρώτες βοήθειες, αλλά πέντε εξ αυτών υπέκυψαν, πρόσθεσε.

Η πληροφορία αυτή ήρθε στη δημοσιότητα καθώς αντιπροσωπεία του τουρκικού κόμματος DEM, που εκφράζει την κουρδική μειονότητα, επισκεπτόταν τον ιδρυτή του PKK, τον Αμπντουλά Οτσαλάν, στο πλαίσιο της διαδικασίας διαπραγματεύσεων σε εξέλιξη με την τουρκική κυβέρνηση.

«Το συμβάν αυτό προκάλεσε βαθιά θλίψη στον κ. Οτσαλάν και σε όλους εμάς», ανέφερε η κουρδική αντιπροσωπεία, τονίζοντας πως απευθύνει «συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους οικείους» των θυμάτων.

Το PKK, κίνημα που η Άγκυρα χαρακτηρίζει «τρομοκρατική» οργάνωση, ανακοίνωσε τη 12η Μαΐου τη διάλυσή του, έπειτα από τέσσερις και πλέον δεκαετίες πολέμου που άφησε πίσω τουλάχιστον 40.000 νεκρούς, κατόπιν παρότρυνσης του ιστορικού ηγέτη του, φυλακισμένου από το 1999.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

