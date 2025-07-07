Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την Κυριακή «γελοία» την απόφαση να δημιουργήσει νέο πολιτικό κόμμα ο δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ, πρώην σύμμαχος και συνεργάτης του.

«Νομίζω πως είναι γελοίο να δημιουργείς τρίτο κόμμα. Είχαμε τρομερή επιτυχία με το Ρεπουμπλικανικό κόμμα», είπε προτού επιβιβαστεί στο προεδρικό αεροσκάφος για να επιστρέψει στην Ουάσιγκτον. «Νομίζω πως η δημιουργία τρίτου κόμματος απλά επιτείνει τη σύγχυση, τα τρίτα κόμματα δεν λειτούργησαν ποτέ», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, ο Τραμπ σχολίασε και στο Truth Social πως «με θλίψη παρακολουθώ τον Ίλον Μασκ να "ξεφεύγει" τελείως (…) τις τελευταίες πέντε εβδομάδες».

Και συνέχισε:

«Τα τρίτα κόμματα δημιουργούν πλήρης και ολοκληρωτική διαταραχή και χάος και έχουμε αρκετά από αυτά με τους ριζοσπαστικούς αριστερούς Δημοκρατικούς, οι οποίοι έχουν χάσει την εμπιστοσύνη και το μυαλό τους! Οι Ρεπουμπλικανοί από την άλλη είναι μια μηχανή που λειτουργεί καλά, που μόλις πέρασε το μεγαλύτερο νομοσχέδιο στην ιστορία της χώρας μας. Πρόκειται για ένα σπουδαίο νομοσχέδιο, αλλά, δυστυχώς για τον Ίλον, καταργεί τη γελοία Υποχρέωση Ηλεκτρικών Οχημάτων (EV), η οποία θα ανάγκαζε τους πάντες να αγοράσουν ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ήμουν σθεναρά αντίθετος σε αυτό από την αρχή.

Ο κόσμος έχει πλέον τη δυνατότητα να αγοράσει ό,τι θέλει, βενζινοκίνητα, υβριδικά (τα οποία πάνε πολύ καλά), ή νέες τεχνολογίες όπως αυτές προκύπτουν - δεν υπάρχει πλέον εντολή για EV.

Έχω κάνει εκστρατεία για αυτό εδώ και δύο χρόνια και, ειλικρινά, όταν ο Ίλον μου έδωσε την πλήρη και αδιαμφισβήτητη υποστήριξή του, τον ρώτησα αν ήξερε ή όχι ότι επρόκειτο να τερματίσω την εντολή για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ήταν σε κάθε ομιλία μου και σε κάθε συζήτηση που είχα. Είπε ότι δεν είχε κανένα πρόβλημα με αυτό - εξεπλάγην πολύ!

Επιπλέον, ο Ίλον ζήτησε από έναν από τους στενούς του φίλους να κατέβει στη NASA και, ενώ θεωρούσα ότι ο φίλος του ήταν πολύ καλός, έμεινα έκπληκτος όταν έμαθα ότι ήταν ένας γαλαζοαίματος Δημοκρατικός, ο οποίος δεν είχε συνεισφέρει ποτέ στο παρελθόν σε Ρεπουμπλικανό. Πιθανότατα και ο Ίλον ήταν το ίδιο. Το θεώρησα επίσης ανάρμοστο να διευθύνει τη NASA ένας πολύ στενός φίλος του Ίλον, ο οποίος ασχολείται με τις διαστημικές επιχειρήσεις, όταν η NASA αποτελεί τόσο μεγάλο μέρος της εταιρικής ζωής του (Μασκ). Η υπ' αριθμόν ένα αποστολή μου είναι να προστατεύσω το αμερικανικό κοινό!».

Ο Μασκ ανακοίνωσε το Σάββατο ότι ιδρύει το «Κόμμα της Αμερικής» ως απάντηση στο «μεγάλο, όμορφο» νομοσχέδιο του Τραμπ για τη μείωση των φόρων και των δαπανών, το οποίο, σύμφωνα με τον μεγιστάνα, θα χρεοκοπήσει τη χώρα.

«Ποιο ήταν το νόημα του @DOGE αν απλά πρόκειται να αυξήσει το χρέος κατά 5 τρισεκατομμύρια δολάρια;», έγραψε ο Μασκ στο X την Κυριακή, αναφερόμενος στη δράση της κυβερνητικής υπηρεσίας στην οποία ήταν επικεφαλής.

Ο Μασκ δήλωσε ότι το νέο του κόμμα θα επιδιώξει στις ενδιάμεσες εκλογές του επόμενου έτους να ανατρέψει τους Ρεπουμπλικανούς στο Κογκρέσο που υποστήριξαν το νομοσχέδιο.

Σημειώνεται πως ο επικεφαλής της Tesla ξόδεψε εκατομμύρια δολάρια στηρίζοντας την προσπάθεια επανεκλογής του Τραμπ το 2024 και, για ένα διάστημα, εμφανιζόταν τακτικά στο πλευρό του προέδρου στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου και αλλού. Η διαφωνία τους σχετικά με το νομοσχέδιο για τις δαπάνες όμως οδήγησε σε διαζύγιο.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Μασκ είναι δυσαρεστημένος επειδή το νομοσχέδιο, το οποίο ο Τραμπ υπέγραψε σε νόμο την Παρασκευή, αφαιρεί πιστώσεις πράσινης ενέργειας για τα ηλεκτρικά οχήματα της Tesla. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απείλησε επίσης να αποσύρει δισεκατομμύρια δολάρια που λαμβάνουν η Tesla και η SpaceX σε κυβερνητικά συμβόλαια και επιδοτήσεις ως απάντηση στην κριτική του Μασκ.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.