Άκαρπος ο 1ος κύκλος των έμμεσων διαπραγματεύσεων Ισραήλ-Χαμάς στο Κατάρ

Ο πρώτος γύρος των έμμεσων διαπραγματεύσεων ανάμεσα σε αντιπροσωπείες της κυβέρνησης του Ισραήλ και του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς, που διεξήχθη χθες Κυριακή στην Ντόχα, την πρωτεύουσα του εμιράτου του Κατάρ, που μεσολαβεί, τερματίστηκε χωρίς να σημειωθεί πρόοδος, σύμφωνα με δυο παλαιστινιακές πηγές του πρακτορείου Reuters ενήμερες για όσα διαμείφθηκαν.

Οι ίδιες πηγές πρόσθεσαν ότι η ισραηλινή αντιπροσωπεία δεν έχει εντολή που θα της επέτρεπε να κλείσει συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

