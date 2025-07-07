Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αναμένεται να έχει σήμερα συνάντηση στον Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, που είπε χθες πως ελπίζει να κλειστεί συμφωνία «αυτή την εβδομάδα» ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς για να κηρυχτεί κατάπαυση του πυρός και να αφεθούν ελεύθεροι όμηροι, που παραμένουν κρατούμενοι στη Λωρίδα της Γάζας για 640ή ημέρα.

Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις άρχισαν χθες βράδυ στην Ντόχα με σκοπό να κλειστεί συμφωνία για την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων και σε αντάλλαγμα Παλαιστινίων έγκλειστων σε ισραηλινές φυλακές.

«Οι συνομιλίες αφορούν τους μηχανισμούς εφαρμογής» της πιθανής συμφωνίας και της «ανταλλαγής» ισραηλινών ομήρων στη Γάζα με παλαιστίνιους κρατούμενους στο Ισραήλ, ανέφερε παλαιστινιακή πηγή ενήμερη για όσα διαμείφθηκαν, διευκρινίζοντας πως οι διαπραγματεύσεις διεξήχθησαν «μέσω των μεσολαβητών».

Ωστόσο, ο πρώτος γύρος των έμμεσων διαπραγματεύσεων στην πρωτεύουσα του εμιράτου του Κατάρ, ήταν άκαρπος, ανέφεραν δυο παλαιστινιακές πηγές του πρακτορείου ειδήσεων Reuters, προσθέτοντας ότι η ισραηλινή αντιπροσωπεία δεν έχει εντολή που επιτρέπει να κλείσει συμφωνία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως εκτίμησε χθες πως υπάρχουν «καλές πιθανότητες» να κλειστεί συμφωνία.

«Βγάλαμε ήδη πολλούς ομήρους, αλλά σε ό,τι αφορά στους ομήρους που απομένουν, θα βγει καλός αριθμός. Νομίζουμε πως θα γίνει αυτή την εβδομάδα», είπε ο ρεπουμπλικάνος σε δημοσιογράφους.

Προτού αναχωρήσει για τις ΗΠΑ, ο πρωθυπουργός Νετανιάχου έκρινε πως η συνάντησή του με τον πρόεδρο Τραμπ μπορεί να «συνεισφέρει στην προώθηση του αποτελέσματος που ελπίζουμε όλοι».

Ο ρεπουμπλικάνος ασκεί πίεση να κηρυχθεί νέα κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, βυθισμένη σε καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση έπειτα από 21 μήνες πολέμου.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε ακόμη πως έδωσε στους διαπραγματευτές του «σαφείς οδηγίες»: να καταλήξουν σε συμφωνία «με τους όρους που αποδεχόμαστε».

Προχθές Σάββατο, ο επικεφαλής της ισραηλινής κυβέρνησης χαρακτήρισε «απαράδεκτες» τις «αλλαγές που επιδιώκει η Χαμάς να γίνουν στην πρόταση» που υποβλήθηκε αρχικά από τις ΗΠΑ και της διαβιβάστηκε από τους μεσολαβητές, την Αίγυπτο και το Κατάρ.

Σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές ενήμερες για το περιεχόμενό της, η πρόταση προβλέπει κατάπαυση του πυρός για 60 ημέρες, την απελευθέρωση περίπου των μισών ομήρων -δέκα- που παραμένουν στη ζωή και την παράδοση σορών νεκρών, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση παλαιστινίων που κρατούνται από τις ισραηλινές αρχές.

Οι αλλαγές που ήθελε το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, κατά τις ίδιες πηγές, αφορούν στην αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τον θύλακο, εγγυήσεις πως οι εχθροπραξίες δεν θα ξαναρχίσουν έπειτα από αυτές τις 60 ημέρες, καθώς και να επιτραπεί ξανά στον ΟΗΕ και σε αναγνωρισμένες διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις να χειριστούν τη διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Ο κ. Νετανιάχου έχει «σημαντική αποστολή» στην Ουάσιγκτον, είπε ο ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ έπειτα από συνάντηση που είχε μαζί του χθες, «να εγγυηθεί ότι θα προχωρήσει συμφωνία για να επιστρέψουν όλοι οι όμηροί μας στα σπίτια τους».

Από τους 251 ανθρώπους που είχαν απαχθεί κατά την έφοδο της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, στον παλαιστινιακό θύλακο απομένουν 49, όμως 27 από αυτούς έχουν κηρυχτεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Κατά την πρώτη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, τον Νοέμβριο του 2023, που διήρκεσε μια εβδομάδα, και κατόπιν κατά τη δεύτερη, για δυο μήνες στις αρχές της χρονιάς, αφέθηκαν ελεύθεροι πολλές δεκάδες όμηροι με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση παλαιστινίων εγκλείστων σε ισραηλινά κέντρα κράτησης.

Τη 18η Μαρτίου, καθώς οι συνομιλίες για τη συνέχεια της διαδικασίας είχαν περιέλθει σε αδιέξοδο, το Ισραήλ ξανάρχισε τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, όπου η Χαμάς, που χαρακτηρίζεται τρομοκρατική οργάνωση από το Ισραήλ, τις ΗΠΑ και την ΕΕ, πήρε την εξουσία το 2007.

Στη Λωρίδα της Γάζας, οι δυο και πλέον εκατομμύρια κάτοικοι της οποίας, εξαναγκαστικά εκτοπισμένοι άπειρες φορές, ζουν σε φρικτές συνθήκες, σύμφωνα με τον ΟΗΕ και ΜΚΟ, τουλάχιστον 26 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν χθες σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς, σύμφωνα με τον Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπο της πολιτικής προστασίας.

Ερωτηθείς για τις πληροφορίες αυτές από το Γαλλικό Πρακτορείο, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως δεν μπορεί να σχολιάσει άμεσα.

Λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών που έχουν επιβληθεί στα μέσα ενημέρωσης στη Λωρίδα της Γάζας και την αδυναμία πρόσβασης στο πεδίο εν μέσω πολέμου, το AFP σημειώνει ότι δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο όσα ανακοινώνονται από οποιαδήποτε πλευρά δρα στον παλαιστινιακό θύλακο.

Την Παρασκευή η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ανακοίνωσε πως καταμέτρησε τουλάχιστον 613 νεκρούς κατά τη διάρκεια της διανομής βοήθειας στον θύλακο, μεταξύ της 26ης Μαΐου και της 27ης Ιουνίου, ανάμεσά τους 509 κοντά σε κέντρα του Ανθρωπιστικού Ιδρύματος για τη Γάζα (GHF), μη κερδοσκοπικού οργανισμού υποστηριζόμενου από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Στην έφοδο της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023 οποία έχασαν τη ζωή τους 1.219 άνθρωποι στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα.

Στις ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων έκτοτε έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 57.418 Παλαιστίνιοι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, κατά τα πιο πρόσφατα δεδομένα του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, που χαρακτηρίζονται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

