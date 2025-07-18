«Συγνώμη» για το χθεσινό πλήγμα με τρεις νεκρούς στην καθολική εκκλησία της Αγίας Οικογένειας στην πόλη της Γάζας (βόρεια) - τη μοναδική καθολική εκκλησία στον Παλαιστινιακό θύλακα - ζήτησε ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, τονίζοντας πως χτυπήθηκε κατά «λάθος»,

«Το Ισραήλ λυπάται βαθιά που αδέσποτα πυρά έπληξαν την εκκλησία της Αγίας Οικογένειας στη Γάζα. Κάθε ζωή αθώου που χάνεται είναι τραγωδία. Συμμεριζόμαστε την οδύνη των οικογενειών και των πιστών», ανέφερε ο Νετανιάχου, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από το γραφείο του.

Στην ανακοίνωση τονίζεται επίσης πως οι ισραηλινές αρχές «ερευνούν το συμβάν».

Statement from the Prime Minister's Office:



Israel deeply regrets that a stray ammunition hit Gaza's Holy Family Church. Every innocent life lost is a tragedy. We share the grief of the families and the faithful. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) July 17, 2025

Στην Ουάσιγκτον, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ ανέφερε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τηλεφώνησε στον κ. Νετανιάχου «για συζητήσουν το πλήγμα στην εκκλησία στη Γάζα». «Είναι λάθος των Ισραηλινών που έπληξαν αυτή την καθολική εκκλησία, αυτό είπε ο πρωθυπουργός στον πρόεδρο», πρόσθεσε η εκπρόσωπος.

Ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του ανέφερε ότι «προκαταρκτική έρευνα υπέδειξε ότι συντρίμμια οβίδας που εβλήθη κατά τη διάρκεια επιχείρησης στον τομέα έπληξαν κατά λάθος την εκκλησία».

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε μέσω X ότι καταδικάζει «σθεναρά» το πλήγμα και πρόσθεσε πως «συνομίλησε με τον καρδινάλιο Πιτσαμπάλα, λατίνο πατριάρχη της Ιερουσαλήμ», στον οποίο εξέφρασε «την αλληλεγγύη της Γαλλίας προς όλους τους χριστιανούς της Παλαιστίνης».

Η γαλλική διπλωματία νωρίτερα καταδίκασε τον «απαράδεκτο» βομβαρδισμό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λατινικού Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, η εκκλησία λειτουργούσε ως καταφύγιο για τη μικρή κοινότητα των καθολικών και «χτυπήθηκε από τον ισραηλινό στρατό». Η ίδια πηγή αναφέρθηκε σε τρεις νεκρούς και 10 τραυματίες, ανάμεσα στους οποίους ήταν ο ιερέας Γκάμπριελ Ρομανέλι, που αρχικά είχε αναφερθεί ως τραυματίας.

Cardinal Pizzaballa: “What we know for sure is that a tank, the IDF says by mistake, but we are not sure about this, they hit the Church directly, the Church of the Holy Family, the Latin Church”



Images of the only Catholic Church in Gaza before and after today’s attack. pic.twitter.com/JZb18QDZWA — Catholic Sat (@CatholicSat) July 17, 2025

Για το πατριαρχείο, το να στοχοποιείται «ιερός χώρος που φιλοξενεί κάπου 600 εκτοπισμένους, στην πλειονότητά τους παιδιά, είναι κατάφωρη παραβίαση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας» και του «ιερού χαρακτήρα των χώρων λατρείας, που υποτίθεται πως προσφέρουν ασφαλές καταφύγιο σε καιρό πολέμου».

Ο λατίνος πατριάρχης Πιερμπατίστα Πιτσαμπάλα δήλωσε στο Vatican News ότι «αυτό που ξέρουμε με βεβαιότητα είναι ότι άρμα μάχης έπληξε απευθείας στην εκκλησία. Ο ισραηλινός στρατός λέει πως έγινε κατά λάθος, αλλά δεν είμαστε σίγουροι».

Ο πάπας Λέων Ιδ΄ δήλωσε πως «θλίβεται βαθιά» και επανέλαβε την έκκλησή του να κηρυχτεί «άμεσα κατάπαυση του πυρός» στη Λωρίδα της Γάζας.

I am deeply saddened to learn of the loss of life and injury caused by the military attack on the Holy Family Catholic Church in #Gaza. I assure the parish community of my spiritual closeness. I commend the souls of the deceased to the loving mercy of Almighty God, and pray for… — Pope Leo XIV (@Pontifex) July 17, 2025

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζα Μελόνι δήλωσε από την πλευρά της επιβεβαιώνοντας το πλήγμα στην εκκλησία της Αγίας Οικογένειας ότι «οι επιθέσεις εναντίον του άμαχου πληθυσμού του Ισραήλ εδώ και μήνες είναι απαράδεκτες».

Στον παλαιστινιακό θύλακο ζουν περίπου 1000 χριστιανοί. Οι περισσότεροι είναι ορθόδοξοι, όμως, σύμφωνα με το λατινικό πατριαρχείο, περίπου 135 είναι καθολικοί.

