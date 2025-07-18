Υπ. Ενέργειας Τουρκίας: «Αυξάνουμε τη δύναμή μας στη Γαλάζια Πατρίδα» 

Τα δύο νέα γεωτρύπανα για έρευνες υδρογονανθράκων σε μεγάλα βάθη που προσθέτει η Τουρκία στον στόχο της αυξάνουν τη «δύναμή μας στη Γαλάζια Πατρίδα», ανέφερε εχθές ο υπουργός Ενέργειας της χώρας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ.

«Αναπτύσσεται στόλος μας και αυξάνεται η δύναμή μας στη Γαλάζια Πατρίδα. Προσθέτουμε δύο νέας γενιάς, υψηλής τεχνολογίας, ίδιας ικανότητας, γεωτρητικά σκάφη βαθέων υδάτων στον ενεργειακό μας στόλο. Με αυτό το σημαντικό βήμα, ενισχύουμε περαιτέρω την παρουσία μας στα βαθιά νερά, επεκτείνοντας την εξερευνητική και παραγωγική μας ικανότητα και ανοίγοντας νέους ορίζοντες για τη Μαύρη Θάλασσα και πέρα από αυτήν».

Filomuz büyüyor, Mavi Vatan’daki gücümüz artıyor. 🇹🇷



İkiz özelliklere sahip, yüksek teknolojiyle donatılmış 2 yeni nesil derin deniz sondaj gemisini enerji filomuza katıyoruz. 🚢



Bu önemli adımla derin denizlerdeki varlığımızı daha da güçlendiriyor, keşif ve üretim kapasitemizi… pic.twitter.com/87g6Q6zYhM — Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) July 17, 2025

Όπως τόνισε ο Μπαϊρακτάρ «με αυτές τις νέες προσθήκες, η Τουρκία παίρνει τη θέση της μεταξύ των τεσσάρων πιο σύγχρονων ενεργειακών στόλων στον κόσμο. Ο στόλος μας έχει πλέον φτάσει σε επίπεδο παγκόσμιας κλάσης, όχι μόνο σε αριθμούς αλλά και σε όρους τεχνολογίας, χωρητικότητας και επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.