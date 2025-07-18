Μία συμφωνία απελευθέρωσης των εναπομεινάντων ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς είναι πιο κοντά από ποτέ, όπως υποστήριξε ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ, σύμφωνα με το Politico.

Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας στο Φόρουμ Ασφαλείας στο Άσπεν, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων, Άνταμ Μπόλερ δήλωσε ότι οι στρατιωτικές επιτυχίες του Ισραήλ εναντίον του Ιράν δημιούργησαν ένα πολιτικό παράθυρο που θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για την επίτευξη συμφωνίας απελευθέρωσης των δεκάδων ομήρων, που εξακολουθούν να κρατούνται από τη Χαμάς.

Ο ίδιος αξιωματούχος, συμπλήρωσε εμφατικά ότι διατηρεί ισχυρή πεποίθηση πως αυτό θα συμβεί πολύ σύντομα.

Ωστόσο, ο Μπόλερ χαρακτήρισε τη Χαμάς «πολύ άκαμπτη», γεγονός που γεννά προκλήσεις ως προς την άμεση διαπραγμάτευση μαζί της.

«Συνεχίζουν να αντιστέκονται. Το Ισραήλ τους έχει νικήσει κατά κράτος στο πεδίο των μαχών και ακόμα πιστεύουν ότι κινούν τα νήματα», είπε ο Μπόλερ. Μάλιστα, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ τονίζει ότι αν αποτύχει η συμφωνία θα οφείλεται στην «ξεροκεφαλιά» της Χαμάς.

Ο Μπόλερ εξέφρασε, επίσης, αισιοδοξία για την προοπτική επέκτασης των Συμφωνιών του Αβραάμ — μιας σειράς συμφωνιών που οδήγησαν αρκετές αραβικές χώρες να αναγνωρίσουν επίσημα το Ισραήλ ως κράτος για πρώτη φορά. Παρά τους πολέμους του Ισραήλ σε όλη τη Μέση Ανατολή τα τελευταία χρόνια, ο Μπόλερ είπε ότι οι συμφωνίες διατηρούνται ακλόνητες, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση επικεντρώνεται στην επέκταση των συμφωνιών.

«Οι συμφωνίες που προωθήσαμε κατά την πρώτη φορά της διακυβέρνησης του Προέδρου Τραμπ, διατηρήθηκαν ακλόνητες», δήλωσε ο Μπόλερ. «Ήταν μια εντελώς διαφορετική Μέση Ανατολή από ό,τι αν είχαμε εμπλακεί στον πόλεμο χρόνια πριν».

«Ηχηρές» απουσίες από το Φόρουμ Ασφαλείας

Ο Μπόλερ είναι το μοναδικό μέλος της κυβέρνησης Τραμπ που μιλάει στο ετήσιο συνέδριο εθνικής ασφάλειας φέτος. Ο συνάδελφός του Μπόλερ, ο πρέσβης στην Τουρκία και ειδικός απεσταλμένος για τη Συρία Τομ Μπάρακ, απέσυρε την τελευταία στιγμή την Τετάρτη την ομιλία του στο συνέδριο, που είχε προγραμματιστεί για την Παρασκευή, υπό το βάρος των ισραηλινών επιθέσεων εναντίον της Δαμασκού.

Επιπρόσθετα, σε μία αιφνιδιαστική κίνηση το Πεντάγωνο απέσυρε τη Δευτέρα μία σειρά προγραμματισμένων ομιλιών από ανώτατους στρατιωτικούς διοικητές και αξιωματούχους, υποστηρίζοντας ότι το συνέδριο δεν ευθυγραμμίζεται με τις αξίες του υπουργείου Άμυνας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Kingsley Wilson αποκάλεσε το συνέδριο, «κακή φωλιά παγκοσμιοποίησης».

Οι «σκιές» στη διαχείριση του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ για την απελευθέρωση των ομήρων

Ερωτηθείς από δημοσιογράφο για το αν η κυβέρνηση Μπάιντεν έπρεπε να έχει προβεί νωρίτερα σε άμεσες διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς, ο Μπόλερ αρνήθηκε να κάνει κάποιο σχόλιο.

Ο Μπόλερ απέρριψε, επίσης, τον ισχυρισμό ότι οι ΗΠΑ έκαναν «μονομερείς» συμφωνίες με τη Χαμάς, λέγοντας: «Πάντα συνεργαζόμασταν με την ισραηλινή πλευρά».

Ο Μπόλερ επικρίθηκε από υποστηρικτές της ισραηλινής κυβέρνησης νωρίτερα φέτος επειδή παρέκαμψε την ισραηλινή κυβέρνηση και διαπραγματεύτηκε απευθείας με τη μαχητική ομάδα για να εξασφαλίσει την απελευθέρωση του Ένταν Αλεξάντερ, ο οποίος διέθετε διπλή, ισραηλινο-αμερικανική, υπηκοότητα και η Χαμάς τον πήρε ως όμηρο κατά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023.

