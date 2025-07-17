Δύο γυναίκες σκοτώθηκαν και άλλοι άνθρωποι τραυματίσθηκαν σε πλήγμα εναντίον της καθολικής εκκλησίας που βρίσκεται στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσαν σήμερα γιατροί στο Νοσοκομείο Αλ-Άχλι στην Πόλη της Γάζας και το Λατινικό Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.

💢 Israeli army targets Catholic Holy Family Church in eastern Gaza City, injuring displaced Palestinians



◾️ Parish priest Gabriel Romanelli among those injured in the strike



◾️ Church had been sheltering civilians, Anadolu correspondent reports pic.twitter.com/H60wmOyXKk July 17, 2025

«Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν ως αποτέλεσμα πλήγματος, κατά τα φαινόμενα από τον ισραηλινό στρατό στο συγκρότημα της Αγίας Οικογένειας σήμερα το πρωί», ανακοίνωσε το Πατριαρχείο

Το πλήγμα προκάλεσε ζημιές στη μοναδική καθολική εκκλησία μέσα στον παλαιστινιακό θύλακα.

Το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA μετέδωσε ότι έξι άνθρωποι τραυματίσθηκαν σοβαρά ενώ ο ιερέας της ενορίας πατήρ Γκαμπριέλε Ρομανέλι - ο οποίος ενημέρωνε τακτικά τον εκλιπόντα πάπα Φραγκίσκο για την ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση - τραυματίσθηκε ελαφρά στο πόδι.

The Latin Patriarchate of Jerusalem says the Holy Family Catholic Church in Gaza was struck on Thursday morning. Fr. Gabriel Romanelli, the parish priest, has sustained injuries, along with several other people, and the Church has been damaged. https://t.co/ZNpcmV0BKm — Vatican News (@VaticanNews) July 17, 2025

Οργή Μελόνι - «Το εξετάζουμε» λέει το Ισραήλ

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, με γραπτή δήλωσή της, αναφέρθηκε στην ολοένα και αυξανόμενη ένταση στη Μέση Ανατολή.

«Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στην Γάζα πλήττουν και τον ναό της Αγίας Οικογένειας. Οι επιθέσεις κατά του άμαχου πληθυσμού, που το Ισραήλ πραγματοποιεί εδώ και μήνες, είναι απαράδεκτες. Καμία στρατιωτική επιχείρηση δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια τέτοια στάση», υπογράμμισε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

Το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε, όπως κάνει πάντα, ότι εξετάζει την πληροφορία.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) δήλωσαν ότι «γνωρίζουν τις αναφορές για ζημιές που προκλήθηκαν στον Ναό της Αγίας Οικογένειας στην Πόλη της Γάζας και για θύματα στο σημείο. Οι συνθήκες του περιστατικού είναι υπό εξέταση».

«Οι IDF καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να περιορίσουν τα πλήγματα σε αμάχους και μη στρατιωτικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων χώρων λατρείας, και εκφράζουν τη λύπη τους για πιθανόν ζημιές που προκαλούνται σε αυτούς».

Μήνυμα του Πάπα

Σε τηλεγράφημά του για τα θύματα, ο πάπας Λέων εξέφρασε τη «βαθιά θλίψη» του και ζήτησε «άμεση κατάπαυση πυρός».

Ο πάπας εξέφρασε την «βαθιά (του) ελπίδα για διάλογο, συμφιλίωση και διαρκή ειρήνη στην περιοχή» σύμφωνα με το τηλεγράφημα που έφερε την υπογραφή του υπ’ αριθμόν δύο αξιωματούχου του Βατικανού, καρδινάλιου Πιέτρο Παρολίν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.