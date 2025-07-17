ΥΠΕΞ για την επιθεση στην καθολική εκκλησία της Γάζας: «Καταδικάζουμε όλες τις επιθέσεις κατά θρησκευτικών χώρων»

Το υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε βαθιά θλίψη για την τραγική απώλεια ζωών και για τα θύματα που προκάλεσε το σημερινό χτύπημα στην Καθολική Εκκλησία της Αγίας Οικογένειας στη Λωρίδα της Γάζας. Όπως σημειώνει ακόμη το ΥΠΕΞ μέσω ανάρτησης στο X, «η Ελλάδα καταδικάζει σθεναρά όλες τις επιθέσεις κατά εκκλησιών ή θρησκευτικών χώρων. Οι χώροι λατρείας δεν πρέπει ποτέ να αποτελούν στόχους».

We express our deep sorrow for the tragic loss of life and for the casualties caused by today’s strike on the Catholic Church of the Holy Family in Gaza.#Greece strongly condemns all attacks against churches or religious sites. Places of worship should never be targets. pic.twitter.com/5oZmDnyeAU July 17, 2025

Υπενθυμίζεται ότι δύο γυναίκες σκοτώθηκαν και άλλοι άνθρωποι τραυματίσθηκαν σε πλήγμα εναντίον της καθολικής εκκλησίας που βρίσκεται στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσαν σήμερα γιατροί στο Νοσοκομείο Αλ-Άχλι στην Πόλη της Γάζας και το Λατινικό Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. «Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν ως αποτέλεσμα πλήγματος, κατά τα φαινόμενα από τον ισραηλινό στρατό στο συγκρότημα της Αγίας Οικογένειας σήμερα το πρωί», ανακοίνωσε το Πατριαρχείο

Το πλήγμα προκάλεσε ζημιές στη μοναδική καθολική εκκλησία μέσα στον παλαιστινιακό θύλακα. Το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA μετέδωσε ότι έξι άνθρωποι τραυματίσθηκαν σοβαρά ενώ ο ιερέας της ενορίας πατήρ Γκαμπριέλε Ρομανέλι - ο οποίος ενημέρωνε τακτικά τον εκλιπόντα πάπα Φραγκίσκο για την ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση - τραυματίσθηκε ελαφρά στο πόδι.

Οργή Μελόνι - «Το εξετάζουμε» λέει το Ισραήλ

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, με γραπτή δήλωσή της, αναφέρθηκε στην ολοένα και αυξανόμενη ένταση στη Μέση Ανατολή.

«Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στην Γάζα πλήττουν και τον ναό της Αγίας Οικογένειας. Οι επιθέσεις κατά του άμαχου πληθυσμού, που το Ισραήλ πραγματοποιεί εδώ και μήνες, είναι απαράδεκτες. Καμία στρατιωτική επιχείρηση δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια τέτοια στάση», υπογράμμισε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

Το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε, όπως κάνει πάντα, ότι εξετάζει την πληροφορία.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) δήλωσαν ότι «γνωρίζουν τις αναφορές για ζημιές που προκλήθηκαν στον Ναό της Αγίας Οικογένειας στην Πόλη της Γάζας και για θύματα στο σημείο. Οι συνθήκες του περιστατικού είναι υπό εξέταση».

«Οι IDF καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να περιορίσουν τα πλήγματα σε αμάχους και μη στρατιωτικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων χώρων λατρείας, και εκφράζουν τη λύπη τους για πιθανόν ζημιές που προκαλούνται σε αυτούς».

Πηγή: skai.gr

