Από τη στιγμή που το Ισραήλ αποχώρησε από την εκεχειρία με τη Χαμάς τον Μάρτιο, έχει κατεδαφίσει χιλιάδες κτήρια στη Λωρίδα της Γάζας, με ολόκληρες πόλεις και γειτονιές – που κάποτε φιλοξενούσαν δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους – να έχουν ισοπεδωθεί τις τελευταίες εβδομάδες.

Δορυφορικές εικόνες δείχνουν τεράστιας έκτασης καταστροφή σε περιοχές που ο ισραηλινός στρατός δηλώνει ότι έχει υπό «επιχειρησιακό έλεγχο». Πολλά από τα γκρεμίσματα έγιναν με ελεγχόμενες κατεδαφίσεις, σε κτήρια ήδη κατεστραμμένα αλλά και σε κάποια που φαίνονταν σχεδόν άθικτα.

Επιβεβαιωμένο οπτικό υλικό δείχνει ισχυρές εκρήξεις και σύννεφα σκόνης καθώς ισραηλινές δυνάμεις ανατινάζουν πολυκατοικίες, σχολεία και άλλα κτήρια.

Νομικοί εμπειρογνώμονες δήλωσαν στο BBC ότι οι κατεδαφίσεις αυτές ενδέχεται να συνιστούν εγκλήματα πολέμου, σύμφωνα με τη Σύμβαση της Γενεύης, η οποία απαγορεύει γενικά την καταστροφή υποδομών από δύναμη κατοχής.

Ο εκπρόσωπος των IDF δήλωσε πως ο στρατός λειτουργεί βάσει του διεθνούς δικαίου, ότι η Χαμάς κρύβει «στρατιωτικά μέσα» σε αστικές περιοχές και ότι «η καταστροφή περιουσίας γίνεται μόνο όταν υπάρχει επιτακτική στρατιωτική ανάγκη».

Τον Ιούλιο, ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς παρουσίασε σχέδιο δημιουργίας μιας «ανθρωπιστικής πόλης» πάνω στα ερείπια της Ράφα, όπου θα περιοριστούν αρχικά 600.000 Παλαιστίνιοι. Το σχέδιο καταδικάστηκε διεθνώς, ενώ ο πρώην πρωθυπουργός Έχουντ Ολμέρτ το χαρακτήρισε «σαν να φτιάχνεις στρατόπεδο συγκέντρωσης».

Στη γειτονιά Τελ αλ-Σουλτάν της Ράφα, η οποία φιλοξενούσε το μοναδικό μαιευτήριο της πόλης και ένα ορφανοτροφείο, δορυφορικές εικόνες δείχνουν πως δεκάδες κτήρια που είχαν αντέξει τους βομβαρδισμούς, κατεδαφίστηκαν πλήρως έως τις 13 Ιουλίου. Το νοσοκομείο παραμένει ένα από τα ελάχιστα κτήρια όρθια.

Ανάλογες κατεδαφίσεις γίνονται και στη συνοικία Σαουδία, που φιλοξενούσε το μεγαλύτερο τζαμί και αρκετά σχολεία.

Οι ισραηλινές κατεδαφίσεις επεκτείνονται και σε άλλες περιοχές που δεν είχαν πληγεί σοβαρά από προηγούμενους βομβαρδισμούς. Για παράδειγμα, στην αγροτική πόλη Χουζάα, κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ, ο IDF δήλωσε ότι κατέστρεψε 1.200 κτήρια, ισχυριζόμενος ότι επρόκειτο για «τρομοκρατικές υποδομές».

Στην πόλη Αμπασάν αλ-Καμπίρα, με 27.000 κατοίκους προπολεμικά, δορυφορικές εικόνες έδειξαν ότι μεγάλο μέρος της πόλης ισοπεδώθηκε μέσα σε μόλις 38 ημέρες.

Το Ισραήλ δημιουργεί «ζώνες ασφαλείας» και διαδρόμους ανάμεσα σε τμήματα της Γάζας, καταστρέφοντας κτήρια κατά μήκος τους. Η πιο πρόσφατη τέτοια ζώνη χωρίζει τη δυτική και ανατολική Χαν Γιούνις.

Σε άλλες περιοχές πιο βαθιά στη Γάζα – μακριά από τα σύνορα – συνεχίζονται οι κατεδαφίσεις. Στο Κιζάν Αμπού Ρασουάν, μια αγροτική περιοχή 7 χλμ. από τα σύνορα, σχεδόν όλα τα κτήρια έχουν κατεδαφιστεί από τις 17 Μαΐου. Βίντεο δείχνει ελεγχόμενες εκρήξεις να ισοπεδώνουν πολυκατοικίες.

Νομικοί, όπως ο Eitan Diamond από το Diakonia International Humanitarian Law Centre, τόνισαν ότι τέτοιες καταστροφές επιτρέπονται μόνο υπό απόλυτη στρατιωτική αναγκαιότητα και όχι για υποτιθέμενη μελλοντική χρήση των κτηρίων.

Η καθηγήτρια Janina Dill του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης επεσήμανε ότι μια δύναμη κατοχής πρέπει να διοικεί προς όφελος των πολιτών – κάτι «ασύμβατο με τη στρατηγική που καθιστά τη Γάζα μη κατοικήσιμη».

Αντιθέτως, ο καθηγητής Eitan Shamir από το BESA Center υπερασπίστηκε τις κατεδαφίσεις, λέγοντας ότι πολλά κτήρια είχαν ήδη καταστραφεί μερικώς και αποτελούσαν κίνδυνο, ιδιαίτερα τον χειμώνα.

Δεν υπάρχει ένδειξη ότι οι κατεδαφίσεις θα μειωθούν. Ισραηλινά ΜΜΕ ανέφεραν ότι ο IDF παρέλαβε δεκάδες μπουλντόζες D9 από τις ΗΠΑ. Παράλληλα, το BBC εντόπισε δεκάδες αγγελίες σε ισραηλινά Facebook groups που ζητούν εργάτες κατεδαφίσεων στη Γάζα – οι περισσότερες αναρτήθηκαν από τον Μάιο.

Κάποιοι αναλυτές αναφέρουν πως οι κατεδαφίσεις μπορεί να αποσκοπούν στη δημιουργία μιας «ζώνης ασφαλείας», που οι Ισραηλινοί θα μπορούν να «ελέγχουν μόνιμα», ενώ άλλοι εκτιμούν πως καθαρίζεται το έδαφος της Γάζας για να δημιουργηθεί η λεγόμενη «ανθρωπιστική πόλη» στη Ράφα.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου φέρεται να δήλωσε σε κατ’ιδίαν συνάντηση με ομάδα βουλευτών πως «οι IDF καταστρέφουν όλο και περισσότερα σπίτια» αφήνοντας τους Παλαιστίνιους «χωρίς τόπο να επιστρέψουν».

Και για τους κατοίκους της Γάζας, η καταστροφή είναι ολοκληρωτική. Ένας Παλαιστίνιος είδε το σπίτι του στο Τελ αλ Σουλτάν να χάνεται.

«Είχα μετακομίσει έναν χρόνο πριν ξεκινήσει ο πόλεμος και ήμουν απίστευτα χαρούμενος. Είχα μεγάλες ελπίδες για το μέλλον μου. Τώρα, έχει καταστραφεί ολοσχερών. Αφού έχασα τα πάντα, δεν έχω πλέον ούτε σπίτι, ούτε καταφύγιο», λέει στο BBC.

