Πλαστοί λογαριασμοί E-mail και Facebook με στοιχεία του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Μακαρίου

Με ανακοίνωσή της, η Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας ενημερώνει για την εμφάνιση πλαστών λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), καθώς και ψεύτικων προφίλ/σελίδων στο Facebook, τα οποία χρησιμοποιούν παράνομα το όνομα, τον τίτλο ή και φωτογραφίες του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ.κ. Μακαρίου και παρακαλεί τους παραλήπτες μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το όνομά του, να αξιολογήσουν επισταμένως το περιεχόμενο τους και τους χρήστες του Facebook να αγνοήσουν περιεχόμενο με τα στοιχεία του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αρχιεπισκοπής:

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας επιθυμεί να ενημερώσει το χριστεπώνυμο πλήρωμά της και το ευρύτερο κοινό σχετικώς με την επανεμφάνιση πλαστών λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), καθώς και ψεύτικων προφίλ/σελίδων στο μέσον κοινωνικής δικτυώσεως Facebook, τα οποία χρησιμοποιούν αυθαιρέτως και παρανόμως το όνομα, τον τίτλο ή και φωτογραφίες, ληφθείσες από το διαδίκτυο, του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ.κ. Μακαρίου.

Όσον αφορά στα μέσα κοινωνικής δικτυώσεως, διευκρινίζεται ότι ο Σεβασμιώτατος κ.κ. Μακάριος διαθέτει έναν μόνο λογαριασμό, στο Instagram (www.instagram.com/archbishop_makarios/), και κανέναν στο Facebook. Συνεπώς, παρακαλούνται οι χρήστες του Facebook όπως αγνοήσουν προφίλ ή σελίδες που φέρουν στοιχεία του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας, και απόσχουν από οποιαδήποτε αλληλεπίδραση μαζί τους, ιδίως δε από την παροχή προσωπικών δεδομένων τους.

Επίσης, πιθανοί παραλήπτες μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από λογαριασμούς που φέρουν το όνομα και τον τίτλο του Σεβασμιωτάτου, παρακαλούνται όπως αξιολογήσουν επισταμένως το περιεχόμενο των μηνυμάτων, ελέγχοντας ταυτοχρόνως την ηλεκτρονική διεύθυνση του αποστολέως. Δύνανται δε να επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς με τα Γραφεία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, εφόσον το κρίνουν αναγκαίο.

Για την υπόθεση των πλαστών ηλεκτρονικών λογαριασμών με στοιχεία του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ.κ. Μακαρίου, γίνονται οι δέουσες ενέργειες προς τις αρμόδιες αρχές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.