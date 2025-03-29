Ομοσπονδιακό δικαστήριο στις ΗΠΑ, διέταξε σήμερα την κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσει τις προσπάθειες διάλυσης του Γραφείου Οικονομικής Προστασίας Καταναλωτών (CFPB).

Η δικαστής Έιμι Μπέρμαν Τζάκσον της Ουάσινγκτον εξέδωσε προσωρινή διαταγή, με την οποία καλείται η κυβέρνηση να επαναφέρει σε ισχύ και να διατηρήσει τις συμβάσεις της υπηρεσίας αυτής, να διατηρήσει τα δεδομένα και να διαφυλάξει τη δυνατότητα των υπαλλήλων να εκτελούν τις απαιτούμενες εκ του νόμου εργασίες τους.

Εναντίον της κυβέρνησης είχε προσφύγει το συνδικάτο των εργαζομένων στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες, που τάσσεται κατά των σαρωτικών προσπαθειών, όπως τις αποκαλεί, για την απόλυση τεράστιου αριθμού υπαλλήλων και διάλυσης του CFPB.

Η Τζάκσον διέταξε επίσης το CFPB να παράσχει χώρους γραφείων για τους εργαζομένους ή να τους δώσει την άδεια να εργάζονται εξ αποστάσεως, καθώς και να διατηρήσει σε λειτουργία τη γραμμή παραπόνων των καταναλωτών.

Πηγή: skai.gr

