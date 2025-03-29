Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ρωσική επίθεση σε παραποτάμιο θέρετρο γεμάτο κόσμο στο Ντνίπρο - 4 νεκροί - «Είναι αυτή η ρωσική εκδοχή της ειρήνης;» - Βίντεο

Εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων είναι πιθανό να αυξηθεί, με τρεις από τους τραυματίες να είναι σε σοβαρή κατάσταση - Σε απόγνωση οι κάτοικοι

Ντνίπρο

Μαζική επίθεση με ρωσικά drones σκότωσε τέσσερις ανθρώπους, τραυμάτισε τουλάχιστον 15 και πυροδότησε μεγάλη φωτιά σε συγκρότημα ξενοδοχείων και εστιατορίων και άλλα κτίρια αργά την Παρασκευή στην πόλη Ντνίπρο της νοτιοανατολικής Ουκρανίας, δήλωσε ο περιφερειάρχης.

Ο Σερχίι Λισάκ, κυβερνήτης της γύρω περιοχής, δήλωσε ότι ο αριθμός των θυμάτων είναι πιθανό να αυξηθεί, με τρεις από τους τραυματίες να είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Οι πυροσβέστες έθεταν υπό έλεγχο τη φωτιά.

«Ο εχθρός κατεύθυνε περισσότερα από 20 drones προς την πόλη», έγραψε ο Λισάκ στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram. «Οι περισσότεροι από αυτούς καταρρίφθηκαν».

Εικόνες και βίντεο που αναρτήθηκαν στο Διαδίκτυο έδειχναν φλόγες και μεγάλα νέφη καπνού να ανεβαίνουν στον ουρανό στην πόλη, το θρυμματισμένο εσωτερικό ενός κτιρίου, τους βαριά κατεστραμμένους επάνω ορόφους μιας πολυκατοικίας και τους δρόμους γεμάτους με θρυμματισμένο γυαλί και οικοδομικά υλικά.

«Είναι αυτή η ρωσική εκδοχή της ειρήνης;»

Γεμάτα απόγνωση και πόνο είναι τα σχόλια των ανθρώπων της περιοχής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Στο κέντρο του Ντνίπρο, ρωσικό drone χτύπησε συγκρότημα ξενοδοχείων και εστιατορίων. Είναι αυτή η ρωσική εκδοχή της ειρήνης;», έγραψε ο Ihor Lachenkov, δημοσιεύοντας εικόνες από τη φλεγόμενη περιοχή.

Ντνίπρο

Ντνίπρο

Ο Denis Kazansky ανέφερε ότι τα ρωσικά πλήγματα είχαν στόχο ένα εστιατόριο και ένα ξενοδοχείο, όπου «ο κόσμος χαλάρωνε Παρασκευή βράδυ», και έκανε λόγο για «τρομοκρατία» και «δολοφονία αμάχων με πρόθεση».

Σε άλλη ανάρτηση, περιέγραψε την κατάσταση που επικρατούσε στην πόλη: «Φωτιές παντού. Ένα ξενοδοχείο καίγεται. Κατοικίες καίγονται. Πολλοί είναι τραυματίες. Αντί για κατάπαυση του πυρός, οι επιθέσεις της Ρωσίας έγιναν ακόμη πιο σκληρές και αιματηρές».

Ο Illia Ponomarenko κατηγόρησε τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν: «Αυτή είναι η ειρήνη που θέλει ο Πούτιν; Μην τους αφήνεις να σε κοροϊδεύουν.»

«Μην αφήνεις τη Ρωσία να σου λέει ψέματα ότι θέλει ειρήνη. Οι άνθρωποι που θέλουν ειρήνη δεν επιτίθενται σε αστικά κέντρα», σχολίασε η Kate Bohuslavska από το Χάρκοβο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ουκρανία Επίθεση Drones Νεκροί
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark