Μαζική επίθεση με ρωσικά drones σκότωσε τέσσερις ανθρώπους, τραυμάτισε τουλάχιστον 15 και πυροδότησε μεγάλη φωτιά σε συγκρότημα ξενοδοχείων και εστιατορίων και άλλα κτίρια αργά την Παρασκευή στην πόλη Ντνίπρο της νοτιοανατολικής Ουκρανίας, δήλωσε ο περιφερειάρχης.

To understand Russian culture, understand that Russians just targeted a crowded modern riverside resort in the ciry of Dnipro, on a beautiful spring evening, Friday, when families are gathered for dinner.



Many dead kids, parents, people. pic.twitter.com/IHnRWHsEvD March 28, 2025

Dnipro city. Russians attacked a restaurant and a hotel. People were relaxing there on Friday.



Terrorism. Intentional killing of civilians pic.twitter.com/aM5cEDnBXs — Денис Казанський (@den_kazansky) March 28, 2025

Ο Σερχίι Λισάκ, κυβερνήτης της γύρω περιοχής, δήλωσε ότι ο αριθμός των θυμάτων είναι πιθανό να αυξηθεί, με τρεις από τους τραυματίες να είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Οι πυροσβέστες έθεταν υπό έλεγχο τη φωτιά.

«Ο εχθρός κατεύθυνε περισσότερα από 20 drones προς την πόλη», έγραψε ο Λισάκ στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram. «Οι περισσότεροι από αυτούς καταρρίφθηκαν».

Εικόνες και βίντεο που αναρτήθηκαν στο Διαδίκτυο έδειχναν φλόγες και μεγάλα νέφη καπνού να ανεβαίνουν στον ουρανό στην πόλη, το θρυμματισμένο εσωτερικό ενός κτιρίου, τους βαριά κατεστραμμένους επάνω ορόφους μιας πολυκατοικίας και τους δρόμους γεμάτους με θρυμματισμένο γυαλί και οικοδομικά υλικά.

More scenes from the city of Dnipro where Russians have just bombed several civilian centers, including one of the largest hotels in the city. pic.twitter.com/MxJmjM7AdF — SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) March 28, 2025

«Είναι αυτή η ρωσική εκδοχή της ειρήνης;»

Γεμάτα απόγνωση και πόνο είναι τα σχόλια των ανθρώπων της περιοχής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Στο κέντρο του Ντνίπρο, ρωσικό drone χτύπησε συγκρότημα ξενοδοχείων και εστιατορίων. Είναι αυτή η ρωσική εκδοχή της ειρήνης;», έγραψε ο Ihor Lachenkov, δημοσιεύοντας εικόνες από τη φλεγόμενη περιοχή.

Ο Denis Kazansky ανέφερε ότι τα ρωσικά πλήγματα είχαν στόχο ένα εστιατόριο και ένα ξενοδοχείο, όπου «ο κόσμος χαλάρωνε Παρασκευή βράδυ», και έκανε λόγο για «τρομοκρατία» και «δολοφονία αμάχων με πρόθεση».

Dnipro city. Russians attacked a restaurant and a hotel. People were relaxing there on Friday.



Terrorism. Intentional killing of civilians pic.twitter.com/aM5cEDnBXs — Денис Казанський (@den_kazansky) March 28, 2025

Σε άλλη ανάρτηση, περιέγραψε την κατάσταση που επικρατούσε στην πόλη: «Φωτιές παντού. Ένα ξενοδοχείο καίγεται. Κατοικίες καίγονται. Πολλοί είναι τραυματίες. Αντί για κατάπαυση του πυρός, οι επιθέσεις της Ρωσίας έγιναν ακόμη πιο σκληρές και αιματηρές».

Ο Illia Ponomarenko κατηγόρησε τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν: «Αυτή είναι η ειρήνη που θέλει ο Πούτιν; Μην τους αφήνεις να σε κοροϊδεύουν.»

«Μην αφήνεις τη Ρωσία να σου λέει ψέματα ότι θέλει ειρήνη. Οι άνθρωποι που θέλουν ειρήνη δεν επιτίθενται σε αστικά κέντρα», σχολίασε η Kate Bohuslavska από το Χάρκοβο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.