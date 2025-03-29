Στη CIA ο Μασκ τη Δευτερα

Ο δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ, ο οποίος υπηρετεί ως κορυφαίος σύμβουλος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, θα επισκεφθεί την Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (CIA) τη Δευτέρα για να συζητήσει την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης με τον διευθυντή Τζον Ράτκλιφ, δήλωσε εκπρόσωπος την Παρασκευή.

Η CIA απέλυσε πρόσφατα πολλούς εργαζομένους, εν μέσω των τεράστιων μειώσεων του ομοσπονδιακού εργατικού δυναμικού της κυβέρνησης Τραμπ, οι οποίες εποπτεύονται από τον Μασκ και το Υπουργείο Αποτελεσματικότητας της Κυβέρνησης.

Όπως αναφέρει το Reuters, ο Μασκ επισκέφθηκε πρόσφατα το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, με το οποίο οι επιχειρήσεις του έχουν πολλά συμβόλαια, για μια συνάντηση με τον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

Οι New York Times ανέφεραν ότι ο Μασκ ενημερώθηκε στο Υπουργείο Άμυνας για μυστικά πολεμικά σχέδια για την Κίνα, κάτι που ο Τραμπ και άλλοι διέψευσαν. Ο Μασκ χαρακτήρισε τη δημοσίευση «καθαρή προπαγάνδα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.