Πέντε ημέρες έχουν απομείνει από την ορκωμοσία του νέου προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και οι υπηρεσίες εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ βρίσκονται σε εγρήγορση, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι ο Λευκός Οίκος θα είναι απόλυτα ασφαλής.

Όπως αναφέρεται στο Politico επικαλούμενο έκθεση αξιολόγησης απειλών από ομάδα υπηρεσιών πληροφοριών και υπηρεσιών επιβολής του νόμου που δεν έχει δημοσιευθεί, οι υπηρεσίες εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ προειδοποιούν ότι η ορκωμοσία του Τραμπ θα είναι «ένας ελκυστικός πιθανός στόχος» για βίαιους εξτρεμιστές, μολονότι, όπως λένε, δεν υπάρχουν συγκεκριμένες αξιόπιστες απειλές.

Οι ανησυχίες των υπηρεσιών αντικατοπτρίζουν το αυξημένο πολιτικό - και δυνητικά βίαιο - περιβάλλον στο οποίο ο Τραμπ θα αναλάβει την εξουσία με τις αρχές να μετατρέπουν τον Λευκό Οίκο σε «φρούριο». Το αστυνομικό τμήμα της πόλης θα ενισχυθεί με περίπου 4.000 αστυνομικούς, δήλωσε η αρχηγός της αστυνομίας Πάμελα Σμιθ σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα.

Συνολικά, θα υπάρχουν περίπου 25.000 αστυνομικοί και στρατιωτικό προσωπικό, δήλωσε ο Ματ ΜακΚουλ, ειδικός Πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας στην Ουάσιγκτον, στη συνέντευξη Τύπου της Δευτέρας.

Οι αξιωματούχοι βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού εδώ και μήνες μετά από τις δύο απόπειρες δολοφονίας κατά του Τραμπ κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του 2024 και τις πρόσφατες επιθέσεις φέτος στη Νέα Ορλεάνη και το Λας Βέγκας.

Η αξιολόγηση των απειλών, η οποία συντάχθηκε από το FBI, τη Μυστική Υπηρεσία, την αστυνομία του Καπιτωλίου, την κυβέρνηση της Ουάσινγκτον και το αστυνομικό τμήμα του Ανώτατου Δικαστηρίου, περιέγραφε μια σειρά από εφιαλτικά σενάρια και τους τύπους των ανθρώπων που θα μπορούσαν να τα κάνουν πραγματικότητα. Οι ξένοι τρομοκράτες, οι εγχώριοι εξτρεμιστές και οι μοναχικοί λύκοι θα μπορούσαν να χτυπήσουν ξεκινώντας με φάρσες για την τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών, κλήσεις swatting, πτήσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη ή επιθέσεις με οχήματα, περιγράφουν.

Οι αξιωματούχοι επιβολής του νόμου ανησυχούν επίσης ότι οι διαμαρτυρίες που θα υπάρξουν την ώρα της ορκωμοσίας γύρω από τον Λευκό Οίκο, θα μπορούσαν να γίνουν έντονες και να δημιουργηθούν σοβαρές εντάσεις και επεισόδια.

Ορισμένες ομάδες έχουν υποβάλει αίτηση για άδειες διαδηλώσεων, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που είχαν στο παρελθόν κανονίσει διαδηλώσεις που έληξαν με συλλήψεις.

Το έγγραφο σημείωσε επίσης ότι οι διαμαρτυρίες που σχετίζονται με τη σύγκρουση στη Γάζα έχουν αναστατώσει το Καπιτώλιο και ότι θα μπορούσαν να εμπνεύσουν τους εξτρεμιστές.

Ο Τζον Κόεν, πρώην αξιωματούχος της αντιτρομοκρατικής που βοήθησε στον σχεδιασμό ασφαλείας για την ορκωμοσία του Μπάιντεν, είπε ότι η φετινή εκδήλωση αντιμετωπίζει περισσότερες απειλές από ό,τι πριν από τέσσερα χρόνια, παρόλο που η ορκωμοσία του 2021 έγινε λίγες εβδομάδες μετά την εισβολή των ταραχοποιών στο Καπιτώλιο.

Μόλις την περασμένη εβδομάδα, η αστυνομία του Καπιτωλίου συνέλαβε έναν άνδρα που προσπαθούσε να περάσει μια ματσέτα και τρία μαχαίρια στο κέντρο των επισκεπτών. Την ίδια μέρα, η αστυνομία συνέλαβε έναν άλλο άνδρα που άναψε φωτιά κοντά στο Καπιτώλιο ενώ ο Τραμπ ήταν εκεί.

Εκπρόσωπος του Μητροπολιτικού Αστυνομικού Τμήματος της Ουάσιγκτον είπε ότι η υπηρεσία έχει περάσει μήνες συντονίζοντας σχέδια για την προστασία της εκδήλωσης. Εκπρόσωπος της Μυστικής Υπηρεσίας είπε ότι η υπηρεσία συνεργάζεται με τις αρχές επιβολής του νόμου και το Υπουργείο Άμυνας για την προστασία του συμβάντος.

Το αστυνομικό τμήμα του Καπιτωλίου, εν τω μεταξύ, έχει σχηματίσει μια ειδική ομάδα σχεδιασμού που επικεντρώνεται στα εγκαίνια από τον περασμένο Μάιο, σύμφωνα με έναν ανώτερο αξιωματούχο ασφαλείας του Καπιτωλίου. Οι επιχειρήσεις της αστυνομίας θα ενισχυθούν ωστόσο καθώς πλησιάζει η ημέρα της ορκωμοσίας και το τμήμα συνεργάζεται με το Πεντάγωνο και την Εθνοφρουρά, είπε ο αξιωματούχος.

Ένας εκπρόσωπος του τμήματος δεν σχολίασε τον συγκεκριμένο αριθμό αξιωματικών που ταξιδεύουν για να βοηθήσουν στα εγκαίνια. Πρόσθεσε ότι η αστυνομία του Καπιτωλίου συνεργάζεται με τον μεγαλύτερο αριθμό διαφορετικών υπηρεσιών επιβολής του νόμου για την ασφάλεια της εκδήλωσης.

«Θα δείτε μια πολύ πιο ορατή και διευρυμένη παρουσία ασφαλείας, που θα περιλαμβάνει φυσικά εμπόδια ασφαλείας, κλεισίματα δρόμων, ένστολους να αναπτύσσονται, μυστικούς πράκτορες καθώς και μέλη της Εθνικής Φρουράς σε καίρια σημεία», είπε ο Κοέν.

