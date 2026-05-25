Πιο κοντά στη Σελήνη η Κίνα - Γιατί συμμετέχει στη διαστημική αποστολή επιστήμονας ωφέλιμου φορτίου

Έφτασε στον κινεζικό διαστημικό σταθμό Tiangong, το κινεζικό διαστημόπλοιο Shenzhou-23 μετά την επιτυχημένη εκτόξευσή του στο διάστημα χθες Κυριακή.

Το αξιοσημείωτο της συγκεκριμένης αποστολής είναι ότι τουλάχιστον ένα μέλος του πληρώματος θα παραμείνει σε τροχιά για έναν ολόκληρο χρόνο, στο πλαίσιο διεξαγωγής ενός σημαντικού επιστημονικού πειράματος. Οι κινεζικές αρχές θα αποφασίσουν αργότερα ποιος θα είναι ο αστροναύτης που θα παραμείνει στο διάστημα, καθώς η αποστολή αποτελείται από τρία μέλη.

Η αποστολή αποτελεί το πιο πρόσφατο βήμα στο φιλόδοξο διαστημικό πρόγραμμα της Κίνας, που στοχεύει να στείλει ανθρώπους στη Σελήνη έως το 2030. Παράλληλα, εντείνεται ο ανταγωνισμός με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες επιδιώκουν επανδρωμένη προσελήνωση μέχρι το 2028.

Το Shenzhou-23 έχει ως βασική αποστολή τη μελέτη των επιπτώσεων της μικροβαρύτητας στο ανθρώπινο σώμα, μεταξύ πολλών άλλων πειραμάτων.

Η ιστορία της πρώτης γυναίκας από το Χονγκ Κονγκ που ταξιδεύει στο διάστημα

Η 43χρονη Λι Τζιαγίνγκ, αστυνομικός και μητέρα τριών παιδιών, συμμετέχει ως επιστήμονας ωφέλιμου φορτίου (ένας εξειδικευμένος επαγγελματίας που ταξιδεύει στο διάστημα με κύριο σκοπό να διαχειριστεί, να επιβλέψει και να εκτελέσει συγκεκριμένα επιστημονικά πειράματα ή εμπορικές λειτουργίες που σχετίζονται με το φορτίο μιας διαστημικής αποστολής) στο τριμελές πλήρωμα. Η Λι είναι η πρώτη αστροναύτης από το Χονγκ Κονγκ που ταξιδεύει στο διάστημα και η τέταρτη γυναίκα της Κίνας που συμμετέχει σε διαστημική αποστολή, ως ειδικός ωφέλιμου φορτίου.

Ξεκίνησε να ενδιαφέρεται για τις επανδρωμένες διαστημικές αποστολές το 2003, όταν ο Γιανγκ Λιγουέι έγινε ο πρώτος Κινέζος αστροναύτης στο διάστημα. Εκείνο όμως που τη σημάδεψε περισσότερο ήταν μια ιστορία που αφηγήθηκε αργότερα στην τηλεόραση.

«Ανέφερε μια συνομιλία με έναν ηλικιωμένο Κινέζο της διασποράς, ο οποίος του είπε: «Όσο πιο ψηλά πάει το κινεζικό διαστημόπλοιο, τόσο πιο ψηλά μπορούμε κι εμείς οι Κινέζοι του εξωτερικού να κρατάμε το κεφάλι μας», θυμάται η Λι. «Αυτή η φράση με συγκίνησε πραγματικά».

Απέκτησε διδακτορικό στην ψηφιακή εγκληματολογία από το Πανεπιστήμιο του Χονγκ Κονγκ και στη συνέχεια εντάχθηκε στην αστυνομία του Χονγκ Κονγκ το 2012, με ειδίκευση στην ψηφιακή εγκληματολογία και την κυβερνοασφάλεια. Όπως λέει, αγαπούσε τη δουλειά της. «Η εμπειρία μου στην αστυνομία καλλιέργησε την επιμονή και τη σχολαστικότητά μου».

Όταν το 2022 ανακοινώθηκε ότι η Κίνα αναζητούσε την τέταρτη ομάδα εφεδρικών αστροναυτών και ότι για πρώτη φορά η διαδικασία επιλογής άνοιγε και για υποψηφίους από το Χονγκ Κονγκ και το Μακάο, κάτι μέσα της ξύπνησε. «Η απαίτηση ύψους ήταν 160 εκατοστά. Εγώ είμαι 161 — μόλις ένα εκατοστό πάνω», είπε γελώντας. «Ήταν μια σπάνια ευκαιρία. Γιατί να μην προσπαθήσω;»

«Ακόμη κι αν αποτύγχανα», πρόσθεσε, «και μόνο η γνωριμία με μελλοντικούς αστροναύτες θα ήταν μια σπάνια εμπειρία». Αυτή η διάθεση να αφήσει πίσω της μια επιτυχημένη καριέρα και να δοκιμαστεί στο άγνωστο έπαιξε καθοριστικό ρόλο σε όσα ακολούθησαν.

Έπειτα από τρεις γύρους επιλογής, η Λάι ξεχώρισε ανάμεσα σε περίπου 120 υποψηφίους από το Χονγκ Κονγκ. Τον Αύγουστο του 2024 αποχαιρέτησε τον σύζυγό της και τα τρία μικρά παιδιά τους και αναχώρησε για το Πεκίνο, όπου εντάχθηκε στο σώμα αστροναυτών της Κίνας.

Η προσαρμογή δεν ήταν εύκολη. Τα μανδαρινικά, ξένα για τη δική της καντονέζικη γλώσσα, αποτέλεσαν καθημερινή πρόκληση στην αρχή. Αργότερα, όμως, η σωματική εκπαίδευση αποδείχθηκε ακόμη δυσκολότερη. Παρόλα αυτά, το πιο δύσκολο για εκείνη ήταν η απόσταση από τα παιδιά της.

«Η μικρότερη κόρη μου με ρώτησε: ''Γιατί η μαμά πάει για εκπαίδευση και όχι ο μπαμπάς;''». Η ίδια της εξήγησε: «Η οικογένειά μας είναι ένα μικρό σπίτι. Η χώρα μας είναι ένα μεγάλο σπίτι. Η μαμά πρέπει να πάει να φροντίσει για λίγο το μεγάλο σπίτι».

Οι θυσίες απέδωσαν. Η Λι ολοκλήρωσε περισσότερες από 200 εκπαιδευτικές δοκιμασίες σε οκτώ βασικές κατηγορίες, καλύπτοντας όλες τις απαιτήσεις της αποστολής.

Για το Χονγκ Κονγκ, η αποστολή της αποτελεί κάτι περισσότερο από μια συγκινητική ιστορία. Όταν η Κινεζική Υπηρεσία Επανδρωμένων Διαστημικών Αποστολών ανακοίνωσε την επιλογή της, ο επικεφαλής της κυβέρνησης του Χονγκ Κονγκ, Τζον Λι, μίλησε για «ιστορική στιγμή» και για απόδειξη της αναγνώρισης που απολαμβάνει το ταλέντο του Χονγκ Κονγκ στην καινοτομία και την τεχνολογία.

Η ίδια γνωρίζει το βάρος που κουβαλά. «Επειδή προέρχομαι από το Χονγκ Κονγκ, έχω ακόμη μία αποστολή: να λειτουργήσω ως γέφυρα για τις διαστημικές προσπάθειες του Χονγκ Κονγκ, του Μακάο και της ηπειρωτικής Κίνας», δήλωσε.

Τον ερχόμενο Νοέμβριο, η Λι θα γιορτάσει τα γενέθλιά της στο διάστημα - την ίδια ημέρα με τη μικρότερη κόρη της. Για πρώτη φορά δεν θα είναι μαζί. Μαζί της όμως θα έχει φωτογραφίες, ζωγραφιές και γράμματα από την οικογένειά της. «Όταν μου λείπουν, θα τα βγάζω και θα τα κοιτάζω», είπε.

Εκτός από τη Λι, στην αποστολή συμμετέχουν επίσης ο 39χρονος μηχανικός διαστήματος Ζου Γιανγκτζού και ο 39χρονος πρώην πιλότος της πολεμικής αεροπορίας Ζανγκ Ζιγιουάν.

Ζητοκραύγασαν οι Κινέζοι

Πλήθος κόσμου κρατώντας κινεζικές σημαίες παρακολούθησαν την εκτόξευση του πυραύλου από την έρημο Γκόμπι, στη βορειοδυτική Κίνα, στις 23:08 τοπική ώρα της Κυριακής. Λίγες ώρες αργότερα, το διαστημόπλοιο προσδέθηκε στον σταθμό Tiangong.

Η Κίνα έχει ξεκινήσει από το 2021 να στέλνει αστροναύτες στον διαστημικό σταθμό Tiangong για εξάμηνες αποστολές. Η προγραμματισμένη αυτή τη φορά, παραμονή ενός έτους, θα είναι από τις μεγαλύτερες στην ιστορία των διαστημικών αποστολών και θα πλησιάζει το ρεκόρ των 14 μηνών που κατείχε από το 1995 ο Ρώσος κοσμοναύτης Βαλέρι Πολιακόφ.

«Ένας χρόνος σε τροχιά θέτει τόσο τον εξοπλισμό όσο και τους ανθρώπους σε ένα εντελώς διαφορετικό επιχειρησιακό καθεστώς σε σύγκριση με τις συντομότερες αποστολές των προηγούμενων φάσεων του προγράμματος Shenzhou», δήλωσε στο AFP ο αστροφυσικός και καθηγητής του Πανεπιστημίου Macquarie στην Αυστραλία, Ρίτσαρντ ντε Γκράις.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αποστολή αποδεικνύει ότι η Κίνα ενισχύει την τεχνογνωσία της τόσο στις μακροχρόνιες διαστημικές αποστολές, όσο και στην λεπτομερή εξερεύνηση του διαστήματος.

Το 2024, το κινεζικό σκάφος Chang’e-6 συνέλεξε για πρώτη φορά δείγματα πετρωμάτων από τη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης και τα επέστρεψε στη Γη. Αργότερα μέσα στη χρονιά, η Κίνα αναμένεται να πραγματοποιήσει δοκιμαστική πτήση σε τροχιά για το διαστημόπλοιο Mengzhou, το οποίο έχει σχεδιαστεί για τη μεταφορά αστροναυτών στη Σελήνη.



Πηγή: skai.gr

