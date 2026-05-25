Σαφές μήνυμα ότι οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν έχουν προχωρήσει, αλλά δεν βρίσκονται ακόμη στο σημείο υπογραφής συμφωνίας, έστειλε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάι, την ώρα που οι διπλωματικές διεργασίες για τον τερματισμό του πολέμου και την αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή συνεχίζονται.

Ο Μπαγκάι ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον έχουν καταλήξει σε κοινή βάση για «μεγάλο μέρος» των θεμάτων που βρίσκονται υπό συζήτηση, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι αυτό «δεν σημαίνει πως επίκειται η υπογραφή συμφωνίας».

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ πρόσθεσε ότι, σε αυτή τη φάση, δεν συζητούν το πυρηνικό πρόγραμμα και ότι η εστίαση της Τεχεράνης είναι στον τερματισμό του πολέμου. «Σε αυτό το στάδιο δεν μιλάμε για το πυρηνικό ζήτημα και η εστίασή μας είναι στον τερματισμό του πολέμου», ανέφερε χαρακτηριστικά. Το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος θα τεθεί υπό διαπραγμάτευση εάν οριστικοποιηθεί το μνημόνιο κατανόησης, πρόσθεσε.

Ο Μπαγκάι επεσήμανε επίσης ότι το Ιράν δεν επηρεάζεται από «απειλές», «πιέσεις» ή επικοινωνιακού τύπου κινήσεις της άλλης πλευράς.

«Οι απειλές, οι πιέσεις, τα αφηγήματα και η δημοσίευση γελοιογραφιών αποτελούν μέρος της πολιτικής σε εκείνο το μέρος του κόσμου. Εμείς συνεχίζουμε τη δουλειά μας στο πεδίο της δράσης. Βλέπουμε τα γεγονότα, ανεξάρτητα από τις αντιλήψεις και τα αφηγήματα της απέναντι πλευράς», τόνισε.

Παράλληλα, ο Μπαγκάι επανέλαβε τη δυσπιστία της Τεχεράνης απέναντι στην Ουάσινγκτον, λέγοντας ότι δεν υπάρχουν «εγγυήσεις» πως οι ΗΠΑ θα τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους σε περίπτωση συμφωνίας.

«Είμαστε επικεντρωμένοι στον σχεδιασμό και την προώθηση των καλύτερων μεθόδων για τη διασφάλιση των εθνικών συμφερόντων του Ιράν. Όπου χρειάζεται, απαντούμε. Έχουμε το δικό μας ύφος και δεν πρόκειται να αντιγράψουμε το ύφος και την προσέγγιση του εχθρού», δήλωσε.

«Ως ένα πολιτισμένο, καλλιεργημένο και ισχυρό έθνος, όπου κρίνουμε απαραίτητο και με όποιον τρόπο είναι κατάλληλος, θα απαντήσουμε στον εχθρό, όπως έχουμε ήδη πράξει», συνέχισε.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών απέδωσε τις αλλαγές των τελευταίων εβδομάδων στη διαμεσολάβηση του Πακιστάν και άλλων χωρών, σημειώνοντας ότι οι συνομιλίες περιλαμβάνουν και ρήτρα για τον τερματισμό της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στον Λίβανο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο Στενό του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ότι η διαχείριση της κρίσιμης θαλάσσιας οδού ανήκει στις παράκτιες χώρες. Όπως είπε, η Τεχεράνη δεν σκοπεύει να επιβάλει διόδια, ωστόσο «είναι φυσιολογικό οι υπηρεσίες που θα παρέχονται να έχουν κάποιο αντίτιμο».

«Βρισκόμαστε σε επαφή με τις χώρες που συνορεύουν με το Στενό του Ορμούζ, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλεια εκεί και να προστατεύσουμε τα συμφέροντά τους», κατέληξε ο Μπαγκάι.

Το Ισραήλ μπορεί να «υπονομεύσει» τις εν εξελίξει συνομιλίες

Ο Μπαγκάι τόνισε ακόμη ότι προς το παρόν δεν υπάρχει σχέδιο για επίσημη επίσκεψη στο Πακιστάν ή για επίσκεψη Πακιστανών αξιωματούχων στην Τεχεράνη.

Αναφερόμενος στις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις και στην τηλεφωνική επικοινωνία Νετανιάχου-Τραμπ την περασμένη εβδομάδα, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών προειδοποίησε ότι το Ισραήλ μπορεί να «υπονομεύσει» τις συνομιλίες.

«Η σιωνιστική οντότητα κάνει ό,τι μπορεί για να υπονομεύσει τη συμφωνία και αναμένουμε ορισμένες ενέργειες από το Ισραήλ, ώστε να επηρεαστεί εκ νέου ολόκληρη η διαπραγματευτική διαδικασία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Τίποτα δεν αποκλείεται· ωστόσο, οι χώρες που καλούν σε πόλεμο και εχθροπραξίες, συμπεριλαμβανομένης της σιωνιστικής οντότητας, έχουν έντονη παρουσία στα μέσα ενημέρωσης και μπορεί να επηρεάσουν τους Αμερικανούς αξιωματούχους», πρόσθεσε.

Ο Μπαγκάι δήλωσε τέλος, ότι ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, Αμπάς Αραγτσί, δεν θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ λόγω ζητήματος με σχετίζεται με τη χορήγηση βίζας από τις ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

