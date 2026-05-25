Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα και 10 τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στο Πακιστάν, σύμφωνα με τις αρχές.

Το δυστύχημα συνέβη όταν ένα επιβατικό λεωφορείο που ταξίδευε από την περιοχή Σουάτ προς την Πεσαβάρ, στο βόρειο τμήμα της χώρας, υπέστη μηχανική βλάβη και σταμάτησε στην άκρη του δρόμου.

Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν και περίμεναν κοντά όταν ένα φορτηγό έχασε τον έλεγχο και έπεσε πάνω στο πλήθος και στο σταθμευμένο λεωφορείο.

«Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 10 τραυματίστηκαν», δήλωσε στο AFP ο Μπιλάλ Αχμάντ Φαϊζί, αξιωματούχος των υπηρεσιών διάσωσης, προσθέτοντας ότι τρεις από τους τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο Μουχάμαντ Άλι, γιατρός σε τοπικό νοσοκομείο όπου έχουν μεταφερθεί τα θύματα, επιβεβαίωσε επίσης τον αριθμό των νεκρών.

Πολλοί από τους επιβάτες επέστρεφαν στα σπίτια τους ενόψει του Ιντ, μιας από τις σημαντικότερες θρησκευτικές εορτές στο μουσουλμανικό ημερολόγιο.

