Ένα απίστευτο αεροπορικό ατύχημα με ευτυχή κατάληξη σημειώθηκε το Σάββατο κοντά στην αυστριακή πόλη Zell am See, όταν ένα αλεξίπτωτο πλαγιάς συγκρούστηκε στον αέρα με ένα αεροσκάφος Cessna 172.

Η 44χρονη χειρίστρια του αλεξίπτωτου, η οποία είχε απογειωθεί από τη Schmittenhöhe με προορισμό το Piesendorf, συγκρούστηκε γύρω στις 13:15 πάνω από την περιοχή Pinzgauer Hütte με το μονοκινητήριο αεροσκάφος που κυβερνούσε ένας 28χρονος.

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media:

🚨 WATCH: A paraglider gets hit by a Cessna 172 near the Austrian town of Zell am See.



The paraglider was able to pull her rescue parachute and land safely shortly after the incident on Saturday.



According to police, the 44-year-old Austrian had started from Schmittenhöhe in… pic.twitter.com/HYQ7euRu57 — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) May 24, 2026

Αν και το ατύχημα θα μπορούσε να αποβεί μοιραίο, η γυναίκα αντέδρασε ψύχραιμα, άνοιξε το εφεδρικό της αλεξίπτωτο και προσγειώθηκε σώα. Η ίδια, σοκαρισμένη αλλά ανακουφισμένη, δήλωσε αργότερα στο Instagram: «Πραγματικά δεν μπορώ ακόμα να πιστέψω ότι κάθομαι εδώ και το γράφω αυτό και ότι, εκτός από μερικούς άσχημους μώλωπες, δεν συνέβη απολύτως τίποτα».

Την ίδια ώρα, ο 28χρονος πιλότος του Cessna, το οποίο εκτελούσε πτήση από την κοιλάδα Glemm, κατάφερε να κρατήσει τον έλεγχο και να προσγειώσει με ασφάλεια το αεροπλάνο στο αεροδρόμιο του Zell am See.

Πηγή: skai.gr

