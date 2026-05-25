Θαύμα στην Αυστρία: Αλεξιπτωτίστρια έμεινε αλώβητη από εναέρια σύγκρουση με αεροσκάφος - Δείτε βίντεο

«Πραγματικά δεν μπορώ ακόμα να το πιστέψω. Εκτός από μερικούς άσχημους μώλωπες, δεν συνέβη απολύτως τίποτα» δήλωσε η 44χρονη που ανέβασε το βίντεο

Ένα απίστευτο αεροπορικό ατύχημα με ευτυχή κατάληξη σημειώθηκε το Σάββατο κοντά στην αυστριακή πόλη Zell am See, όταν ένα αλεξίπτωτο πλαγιάς συγκρούστηκε στον αέρα με ένα αεροσκάφος Cessna 172.

Η 44χρονη χειρίστρια του αλεξίπτωτου, η οποία είχε απογειωθεί από τη Schmittenhöhe με προορισμό το Piesendorf, συγκρούστηκε γύρω στις 13:15 πάνω από την περιοχή Pinzgauer Hütte με το μονοκινητήριο αεροσκάφος που κυβερνούσε ένας 28χρονος.

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media:

Αν και το ατύχημα θα μπορούσε να αποβεί μοιραίο, η γυναίκα αντέδρασε ψύχραιμα, άνοιξε το εφεδρικό της αλεξίπτωτο και προσγειώθηκε σώα. Η ίδια, σοκαρισμένη αλλά ανακουφισμένη, δήλωσε αργότερα στο Instagram: «Πραγματικά δεν μπορώ ακόμα να πιστέψω ότι κάθομαι εδώ και το γράφω αυτό και ότι, εκτός από μερικούς άσχημους μώλωπες, δεν συνέβη απολύτως τίποτα».

Την ίδια ώρα, ο 28χρονος πιλότος του Cessna, το οποίο εκτελούσε πτήση από την κοιλάδα Glemm, κατάφερε να κρατήσει τον έλεγχο και να προσγειώσει με ασφάλεια το αεροπλάνο στο αεροδρόμιο του Zell am See.

TAGS: Αυστρία σύγκρουση Αεροσκάφος
