Κίνα: Εκτόξευση της αποστολής Shenzhou-23 στο Διάστημα

Η Κίνα εκτόξευσε σήμερα την αποστολή Shenzhou-23, η οποία σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα στο διαστημικό της πρόγραμμα, καθώς για πρώτη φορά προβλέπεται παραμονή αστροναύτη σε τροχιά για έναν ολόκληρο χρόνο.

Ο πύραυλος Long March 2-F είχε προγραμματιστεί να απογειωθεί στις 23:08 τοπική ώρα (15:08 GMT) από το διαστημικό κέντρο Jiuquan, στην έρημο Γκόμπι, μεταφέροντας τριμελές πλήρωμα στον διαστημικό σταθμό Tiangong.

Μέχρι σήμερα, οι κινεζικές αποστολές πραγματοποιούν εναλλαγές πληρωμάτων με παραμονές περίπου έξι μηνών, ωστόσο η συγκεκριμένη αποστολή αποτελεί δοκιμή για μεγαλύτερης διάρκειας παραμονές στο διάστημα, στο πλαίσιο των σχεδίων του Πεκίνου για επανδρωμένες αποστολές στη Σελήνη έως το 2030.

Ιστορική συμμετοχή από το Χονγκ Κονγκ

Στο πλήρωμα συμμετέχει για πρώτη φορά αστροναύτης από το Χονγκ Κονγκ, η 43χρονη Λι Τζιγίνγκ, πρώην αξιωματικός της αστυνομίας. Μαζί της ταξιδεύουν ο 39χρονος μηχανικός διαστημικών συστημάτων Ζου Γιανγκζού και ο επίσης 39χρονος πρώην πιλότος της πολεμικής αεροπορίας Ζανγκ Ζιγιουάν.

Οι αστροναύτες θα πραγματοποιήσουν σειρά επιστημονικών πειραμάτων σε τομείς όπως η βιολογία, η ιατρική, η φυσική ρευστών και η επιστήμη υλικών.

Στόχος η προετοιμασία για Σελήνη και Άρη

Κεντρικό πείραμα της αποστολής είναι η παραμονή ενός μέλους του πληρώματος για έναν χρόνο στο διάστημα, ώστε να μελετηθούν οι επιπτώσεις της μικροβαρύτητας στον ανθρώπινο οργανισμό, όπως η απώλεια οστικής μάζας, η μυϊκή ατροφία και οι ψυχολογικές επιπτώσεις.

Η αποστολή εντάσσεται στο ευρύτερο κινεζικό πρόγραμμα για ανάπτυξη επανδρωμένων αποστολών στη Σελήνη και μελλοντικά στον Άρη, καθώς και στη δημιουργία του Διεθνούς Σεληνιακού Ερευνητικού Σταθμού έως το 2035.

Επόμενα βήματα

Η Κίνα σχεδιάζει επίσης την ανάπτυξη του νέου διαστημικού σκάφους Mengzhou, το οποίο θα αντικαταστήσει το Shenzhou και θα χρησιμοποιηθεί σε μελλοντικές σεληνιακές αποστολές.

Η χώρα έχει επενδύσει σημαντικά στον διαστημικό τομέα τις τελευταίες δεκαετίες, με στόχο να καλύψει το χάσμα με τις ΗΠΑ, τη Ρωσία και την Ευρώπη, ενώ έχει ήδη πετύχει ιστορικές αποστολές, όπως την προσεδάφιση στη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης το 2019 και την αποστολή ρόβερ στον Άρη το 2021.

