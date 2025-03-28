Με αφορμή τον ακτιβιστή «Πίκατσου» που συμμετείχε σε νυχτερινή πορεία για τον Εκρέμ Ιμάμογλου στην Κωνσταντινούπολη – και ο οποίος έγινε παγκοσμίως διάσημος καθώς έτρεχε με την στολή του διαφύγει της σύλληψης μέσα στο χάος – μία εικόνα ΑΙ (τεχνητής νοημοσύνης) κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου.

Με φόντο τις τουρκικές δυνάμεις καταστολής, όλοι οι σούπερ ήρωες τρέχουν στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης μαζί με τον Πίκατσου. Ο Τζόκερ και ο Σπάιντερμαν δεξία και αριστερά και πίσω τους, επιβλητικός πάνω σε ένα όχημα - κανόνι νερού, ο Μπάτμαν!

Protests in Turkey look like something right out of the Joker movie. pic.twitter.com/kGXMGhmHmt — Ian Miles Cheong (@stillgray) March 27, 2025

Σε μία άλλη εικόνα, ο Μπάτμαν είναι πεσμένος στο έδαφος ενώ ένας αστυνομικός φαίνεται να συλλαμβάνει τον Πίκατσου, ενώ πίσω τους, πάνω στο κανόνι νερού στέκεται η Catwoman, έτοιμη να … επέμβει.

Ο αληθινός ακτιβιστής Πίκατσου παραμένει ασύλληπτος και αναζητείται από την αστυνομία.

🚨 BREAKING: Pikachu has joined the anti-Erdogan uprising pic.twitter.com/LAmMQb6KgO — NEXTA (@nexta_tv) March 27, 2025

Οι τουρκικές αρχές εντείνουν την καταστολή για να καταπνίξουν το κύμα διαμαρτυρίας που προκάλεσε η φυλάκιση του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου προχωρώντας σε εκατοντάδες συλλήψεις διαδηλωτών, δημοσιογράφων και δικηγόρων.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες 2.000 συλλήψεις από τις 19 Μαρτίου.

Την ίδια ώρα οι φοιτητές, που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του κινήματος διαμαρτυρίας, κινητοποιήθηκαν και πάλι χθες το βράδυ στην Αγκυρα και την Κωνσταντινούπολη «για να υπερασπισθούν τα δικαιώματά τους», οι περισσότεροι με καλυμμένα τα πρόσωπά τους για να μην αναγνωρίζονται.

Απέναντι στην καταστολή των διαδηλώσεων και του κινήματος διαμαρτυρίας, οι φοιτητές συνεχίζουν τα καλέσματα σε μαζικές διαδηλώσεις και μποϊκοτάζ των μαθημάτων, ορισμένες φορές και υπό την απειλή να εκδιωχθούν από τα πανεπιστήμιά τους.

Πηγή: skai.gr

