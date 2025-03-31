Μια influencer από τη Φλόριντα βιντεοσκόπησε τον εαυτό της να κάνει σεξ με το κατοικίδιό της, ένα τσιουάουα, πριν δημοσιεύσει τα αρρωστημένα βίντεο στο Instagram, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η 27χρονη Logan Guminski φέρεται να μοιράστηκε τα συγκεκριμένα βίντεο με τους 15.000 ακολούθους της στο Instagram. Η influencer συνελήφθη στις 21 Μαρτίου και κατηγορήθηκε για δύο κακουργήματα: σεξουαλική επαφή με ζώο και βιντεοσκόπηση σεξουαλικής επαφής με ζώο, ανέφερε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Μάριον σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο Facebook.

Florida influencer and ‘dog mom’ films herself having sex with pet chihuahua: cops https://t.co/xRGDrv6klA pic.twitter.com/k3Da5WTLzk — New York Post (@nypost) March 30, 2025

Η Guminski απαθανατίστηκε να βγαίνει από το περιπολικό και να οδηγείται με χειροπέδες στο αστυνομικό τμήμα. Οι αστυνομικοί έλαβαν μια ανώνυμη πληροφορία τον περασμένο Ιανουάριο ότι η influencer είχε δημοσιεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα συγκεκριμένα βίντεο.

Η Guminski περιγράφει τον εαυτό της ως «μαμά σκύλου» στο Instagram και ως «δημιουργό περιεχομένου», με φωτογραφίες και βίντεο, ωστόσο, που παραπέμπουν σε άλλα πράγματα…

‼️Logan Guminski 'Content Creator' caught R*PING her Chihuahua and Posting Videos on social media 😱



📍Florida pic.twitter.com/U1HADAts1K — i Expose Racists & Pedos (@SeeRacists) March 28, 2025

«Παραδέχτηκε, επίσης, ότι δημιούργησε και μοιράστηκε το βίντεο με έναν άλλο χρήστη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο οποίος το ζήτησε και πλήρωσε 500 δολάρια», αναφέρει η ανακοίνωση.

Διάφορες αναρτήσεις της που την έδειχναν να αγκαλιάζει και να φιλάει τα σκυλιά της είχε «ανεβάσει» η ίδια στον λογαριασμό της στο Instagram, ο οποίος εξακολουθούσε να είναι ενεργός μέχρι την Κυριακή. «Τι μπορώ να πω... είναι κυριολεκτικά όλος μου ο κόσμος», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης, η οποία περιείχε ένα κολάζ φωτογραφιών της ίδιας και των σκύλων της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.