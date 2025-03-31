Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αστυνομικοί συνέλαβαν influencer στη Φλόριντα γιατί έκανε σεξ με ένα chihuahua – Το έχουμε χάσει… (video)

Η 27χρονη Logan Guminski φέρεται να μοιράστηκε τα συγκεκριμένα βίντεο με τους 15.000 ακολούθους της στο Instagram

H influencer

Μια influencer από τη Φλόριντα βιντεοσκόπησε τον εαυτό της να κάνει σεξ με το κατοικίδιό της, ένα τσιουάουα, πριν δημοσιεύσει τα αρρωστημένα βίντεο στο Instagram, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η 27χρονη Logan Guminski φέρεται να μοιράστηκε τα συγκεκριμένα βίντεο με τους 15.000 ακολούθους της στο Instagram. Η influencer συνελήφθη στις 21 Μαρτίου και κατηγορήθηκε για δύο κακουργήματα: σεξουαλική επαφή με ζώο και βιντεοσκόπηση σεξουαλικής επαφής με ζώο, ανέφερε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Μάριον σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο Facebook.

Η Guminski απαθανατίστηκε να βγαίνει από το περιπολικό και να οδηγείται με χειροπέδες στο αστυνομικό τμήμα. Οι αστυνομικοί έλαβαν μια ανώνυμη πληροφορία τον περασμένο Ιανουάριο ότι η influencer είχε δημοσιεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα συγκεκριμένα βίντεο. 

Η Guminski περιγράφει τον εαυτό της ως «μαμά σκύλου» στο Instagram και ως «δημιουργό περιεχομένου», με φωτογραφίες και βίντεο, ωστόσο, που παραπέμπουν σε άλλα πράγματα… 

«Παραδέχτηκε, επίσης, ότι δημιούργησε και μοιράστηκε το βίντεο με έναν άλλο χρήστη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο οποίος το ζήτησε και πλήρωσε 500 δολάρια», αναφέρει η ανακοίνωση. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Logan Guminski (@alexgumx)

Διάφορες αναρτήσεις της που την έδειχναν να αγκαλιάζει και να φιλάει τα σκυλιά της είχε «ανεβάσει» η ίδια στον λογαριασμό της στο Instagram, ο οποίος εξακολουθούσε να είναι ενεργός μέχρι την Κυριακή. «Τι μπορώ να πω... είναι κυριολεκτικά όλος μου ο κόσμος», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης, η οποία περιείχε ένα κολάζ φωτογραφιών της ίδιας και των σκύλων της. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Logan Guminski (@alexgumx)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Influencer
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark