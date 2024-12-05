Πηγές AFP: Ο Μακρόν δεν θα ανακοινώσει απόψε τoν νέο πρωθυπουργό

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δε θα ανακοινώσει απόψε το όνομα του επόμενου πρωθυπουργού, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια πηγή προσκείμενη στην προεδρία.

Ο Μακρόν πρόκειται να εκφωνήσει διάγγελμα στις 21.00, ώρα Ελλάδας, για την πολιτική κατάσταση στη Γαλλία, η οποία έμεινε και πάλι χωρίς κυβέρνηση, μετά την πρόταση μομφής που οδήγησε στην πτώση του Μισέλ Μπαρνιέ, την Τετάρτη.

Εν αναμονή του διαγγέλματος, το μείζον ερώτημα που πλανάται στη Γαλλία είναι ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός που θα αντικαταστήσει τον Μισέλ Μπαρνιέ και κυρίως από ποιες πολιτικές δυνάμεις θα στηριχθεί.

Τύπος και αναλυτές εκτιμούν πως ο Γάλλος πρόεδρος θα δώσει σήμερα απάντηση στο ερώτημα αυτό, χωρίς ωστόσο να είναι κανείς βέβαιος ότι η απάντηση που θα δώσει θα είναι βιώσιμη, δηλαδή θα αποκλείει την πτώση της νέας κυβέρνησης μετά από μια νέα πρόταση μομφής. Το μόνο βέβαιο είναι ότι ο Γάλλος πρόεδρος αποκλείεται να προτείνει τον σχηματισμό μίας κυβέρνησης που θα στηρίζεται, είτε στον Εθνικό Συναγερμό της Μαρίν Λεπέν, είτε στην Ανυπότακτη Γαλλία του Ζαν Λυκ Μελανσόν.

Κυβέρνηση τεχνοκρατών επιθυμούν πάντως οι δύο στους τρεις Γάλλους σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση από το ινστιτούτο Elabe για το BFMTV ενώ παράλληλα δηλώνουν ικανοποιημένοι με τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο στην ερώτηση για τον διάδοχο του Μισέλ Μπαρνιέ, το 66% δήλωσε υπέρ της σύνθεσης μιας κυβέρνησης τεχνοκρατών.

Πηγή: skai.gr

