Στυλιάνα Αβερκίου: Η αποχώρηση από το Big Brother, ο Φειδίας, τα αρνητικά σχόλια και όλα όσα αποκαλύπτει αποκλειστικά στο skai.gr

Της Μαρίνας Χαραλάμπους
Απρόσμενη ήταν η απόφαση της Στυλιάνας Αβερκίου να αποχωρήσει οικειοθελώς από το σπίτι του Big Brother, αφήνοντας έκπληκτους τους συγκατοίκους της. Όπως αποκαλύπτει αποκλειστικά στο skai.gr της έλειπε πολύ η οικογένειά της.
Η Στυλιάνα μίλησε ανοιχτά τα αρνητικά σχόλια που δέχθηκε στην αρχή της σχέσης της με τον Κύπριο ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου.
«Πίστευαν πως ήμουν με τον Φειδία επειδή είναι πολιτικός. Μου κόλλησαν το παρατσούκλι «gold digger», πίστευαν πώς ήμουν μαζί του για τη θέση που είχε και για τα χρήματα».
Αποκαλύπτει ποιους συγκατοίκους της έχει ήδη καλέσει στον γάμο της με τον Φειδία, αποδεικνύοντας πως μέσα από το παιχνίδι δημιούργησε κάποιες δυνατές φιλίες.
Πώς βλέπει την επιστροφή της Αργυρούς και ποιος παίκτης την απογοήτευσε;
