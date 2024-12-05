Παραιτήθηκε ο Μισέλ Μπαρνιέ από πρωθυπουργός της Γαλλίας

Την παραίτησή του υπέβαλλε το πρωί της Πέμπτης ο Γάλλος πρωθυπουργός Μισέλ Μπαρνιέ έπειτα από συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν στο Μέγαρο των Ηλυσίων.

Η συνάντησή τους κράτησε 1 ώρα, σύμφωνα με το AFP.

Ο πρόεδρος της Γερουσίας, Ζεράρ Λαρσέ θα μεταβεί με τη σειρά του στις 15:00 (τοπική ώρα) στο Μέγαρο των Ηλισίων για να συναντηθεί με τον Μακρόν.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας θα μιλήσει στις 20:00 (τοπική ώρα) σε μια προσπάθεια να χαράξει μια νέα πορεία καθώς ξεκινά μια περίοδος αβεβαιότητας για τη χώρα.

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Τετάρτης, η Άκρα Δεξιά συμμάχησε με τον Ενιαίο Λαϊκό Μέτωπο της Αριστεράς και με πλειοψηφία 331 ψήφων έριξαν την κυβέρνηση μειοψηφίας που μετρούσε μόλις 90 ημέρες ζωής.

Πρόκειται για την πρώτη γαλλική κυβέρνηση που χάνει ψήφο εμπιστοσύνης από το 1962 και την πιο βραχύβια στην ιστορία της Πέμπτης Δημοκρατίας. Πλέον η Γαλλία, η δεύτερη ισχυρότερη οικονομία της ζώνης του ευρώ, βυθίζεται σε μία νέα περίοδο πολιτικής αβεβαιότητας.

Μετά τη στιγμή της αλήθειας, όμως, έρχεται η ώρα των αποφάσεων. Ο Εμανουέλ Μακρόν είναι αντιμέτωπος με τη μεγαλύτερη πολιτική κρίση κατά τη διάρκεια όχι μόνο της τρέχουσας, αλλά και της προηγούμενης προεδρικής του θητείας. Κανείς δεν γνωρίζει πώς θα καταστεί εφικτό να υπάρξει συμφωνία για τον προϋπολογισμό του 2025, ενώ ο πρόεδρος της Γαλλίας θα πρέπει να ορίσει και νέο πρωθυπουργό κοινής αποδοχής.

